HABERTURK.COM / AA

Benzinin litre fiyatına bu gece yarısından geçerli olmak üzere 28 kuruş, motorinin litre fiyatına ise 25 kuruş zam geldi.

Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası (EPGİS)'ten yapılan açıklamada; 19/09/2020 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere; Benzinde 28, Motorinde 25 KRŞ/LT pompa satış fiyatlarına yansıyacak şekilde artış olmuştur." denildi

Ankara'da ortalama 6,65 liradan satılan benzinin litre fiyatı 6,93 lira olacak. Benzinin litresi İstanbul'da 6,60 liradan 6,88 liraya, İzmir'de 6,67 liradan 6,95 liraya yükselecek.

Ankara'da ortalama 5,79 liradan satılan motorinin litre fiyatı 6,04 lira olacak. Motorinin litresi İstanbul'da 5,74 liradan 5,99 liraya, İzmir'de 5,82 liradan 6,07 liraya çıkacak.

Akaryakıt fiyatları, Türkiye'nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalamasıyla dolar kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor.

Bu hesaplanma sonucunda dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterebiliyor.