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Benzine 8 kuruş indirim, motorine 6 kuruş zam yapıldı

Benzinin litre fiyatına 8 kuruş indirim, motorinin litre fiyatına 6 kuruş zam geldi. Böylece, benzin ile motorin arasındaki fark biraz daha açılmış oldu

son dakika
HABERTURK.COM / AA

Benzin ile ezeli rakibi motorin arasındaki fiyat farkı, bu geceden sonra daha da açılacak. Bu gece yarısından sonra geçerli olmak üzere benzinde 8 kuruş indirim, motorinde 6 kuruş zam yapıldı

Uluslar arası piyasalarda benzin ve motorin fiyatları da günlük olarak sert iniş ve çıkışlara sahne oluyor. Benzinin tonu, 202 dolara kadar geriledi. Motorinde bir miktar oynama söz konusu. Motorinin tonu 300 dolar düzeyinde seyrediyor. Dolar kurunda da yukarı yönlü bir hareket söz konusu.

Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikasından (EPGİS) alınan bilgiye göre, Ankara'da ve İzmir'de ortalama 5,30 liradan satılan benzinin litre fiyatı 5,22 lira olacak. Benzinin litresi İstanbul'da 5,21 liradan 5,13 liraya inecek.

Öte yandan, Ankara'da ortalama 5,40 liradan satılan motorinin litre fiyatı 5,46 lira olacak. Motorinin litresi İstanbul'da 5,30 liradan 5,36 liraya, İzmir'de ise 5,42 liradan 5,48 liraya yükselecek.

Uzmanlar, Asya pazarında motorin tüketiminin artmaya başlamasıyla bu ürünün fiyatında yükseliş görüldüğünü, küresel piyasada düşen talep ve benzin tüketiminin azalmasıyla söz konusu akaryakıt türünde ise fiyatın düştüğünü belirtiyor. Ayrıca iki üründe de fiyatlarda yön arayışının devam ettiği ifade ediliyor.

AKARYAKIT FİYATLARININ HESAPLANMASI

Akaryakıt fiyatları, Türkiye'nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile dolar kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor.

Bu hesaplanma sonucunda dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterebiliyor.

 

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