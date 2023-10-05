Haberler Gündem Benzine gelen 2,10 TL'lik indirimin ardından ikinci indirim yolda! 5 Ekim 2023 akaryakıt fiyatları ile LPG, motorin, benzin fiyatları ne kadar, kaç TL oldu?

Araç sahiplerinin yüzü gülecek: Benzine gelen 2,10 TL'lik indirimin ardından ikinci indirim yolda! Güncel akaryakıt fiyatları ile LPG, motorin ve benzin fiyatlarındaki son durum araç sahipleri tarafından yakından takip ediliyor. Brent petrol ve döviz kurunda gözlemlenen son dakika gelişmeleri akaryakıt indirimi ve zammı haberlerini beraberinde getiriyor. LPG'ye gelen 69 kuruşluk zammın ardından benzin fiyatlarına 2 TL'nin üzerinde indirim geldi. 6 Ekim'den itibaren geçerli olmak üzere ikinci indirim bekleniyor. İşte Güncel akaryakıt fiyatları ile 5 Ekim LPG, motorin ve benzin fiyatları listesi... Habertürk Giriş: 05.10.2023 - 09:20 Güncelleme: 05.10.2023 - 09:20 facebook

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27 Eylül'de benzin fiyatlarına yapılan 1 lira 94 kuruşluk indirimin ardından son olarak 3 Ekim Salı günü LPG grubuna 69 kuruş zam yapılmıştı. Akaryakıt zammının ardından araç sahiplerinin yüzünü güldürecek bir gelişme yaşandı. 5 Ekim Perşembe gününden itibaren geçerli olmak üzere benzin fiyatlarına 2 liranın üzerinde indirim gelirken 6 Ekim itibarıyla ikinci indirimin gelmesi bekleniyor. İşte 5 Ekim 2023 İstanbul, İzmir, Ankara güncel motorin ve benzin fiyatları...

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SON OLARAK LPG'YE ZAM GELMİŞTİ! 3 Ekim Salı gününden itibaren geçerli olmak üzere LPG grubuna 69 kuruşluk zam gelmişti. BENZİNE 2 TL'NİN ÜZERİNDE İNDİRİM YAPILDI! Sektör kaynaklarından edinilen bilgilere göre 5 Ekim Perşembe gününden itibaren geçerli olmak üzere benzin fiyatlarına 2 lira 10 kuruş indirim geldi.