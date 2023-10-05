BENZİNE İKİNCİ İNDİRİM DE YOLDA! 5 Ekim 2023 güncel LPG, motorin ve benzin fiyatları ne kadar, kaç TL oldu?

BENZİNE İKİNCİ İNDİRİM DE YOLDA! 5 Ekim 2023 güncel LPG, motorin ve benzin fiyatları ne kadar, kaç TL oldu?

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Güncel LPG, motorin ve benzin fiyatları, akaryakıt fiyatlarına gelen indirimin ardından araştırılıyor. Brent petrol fiyatlarındaki sert düşüş araç sahiplerini sevindirecek haberleri beraberinde getirdi. 5 Ekim Perşembe günü itibarıyla geçerli olmak üzere benzin fiyatlarına 2 lira 10 kuruş indirim yapılmıştı. Peş peşe ikinci indirim haberi de geldi. 6 Ekim Cuma gününden itibaren geçerli olmak üzere benzin fiyatlarına 1 liranın üzerinde bir indirim daha geliyor. İşte 5 Ekim 2023 akaryakıt indirimi sonrası güncel LPG, motorin ve benzin fiyatlarında son durum...