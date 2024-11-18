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        Haberler Bilgi Ekonomi Benzine indirim bekleniyor! Benzine ne kadar, kaç TL indirim geliyor? 18 Kasım Pazartesi 2024 güncel akaryakıt fiyatları

        Benzine indirim bekleniyor! İndirim öncesi 18 Kasım güncel akaryakıt fiyatları

        Brent petrolün varili, uluslararası piyasalarda 70,98 dolardan işlem görüyor. Brent petroldeki iniş çıkışlar, benzin fiyatlarının değiştiriyor. Bu kapsamda, benzine yarından itibaren pompaya yansıyacak şekilde indirim gelmesi bekleniyor. Peki, benzine ne kadar indirim gelecek? İşte, indirim öncesi 18 Kasım 2024 güncel akaryakıt fiyatları...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 18.11.2024 - 15:46 Güncelleme: 18.11.2024 - 15:46
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        1

        Uluslararası piyasalarda brent petrolde yaşanan dalgalanmalar; benzin fiyatlarını doğrudan etkiliyor. Bu kapsamda benzine yarından itibaren geçerli olmak üzere indirim bekleniyor. Peki, benzin indirimi öncesi fiyatlar ne durumda? İşte, 18 Kasım Pazartesi İstanbul, Ankara ve İzmir akaryakıt fiyatları...

        2

        BENZİNE İNDİRİM BEKLENİYOR

        Benzinin litre fiyatına 60 kuruş indirim bekleniyor. İndirimli fiyatlar yarından itibaren geçerli olacak.

        3

        İSTANBUL AVRUPA YAKASI GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI LİSTESİ

        Benzin litre fiyatı: 42,78 TL

        Motorin litre fiyatı: 42,82 TL

        LPG litre fiyatı: 25,54 TL

        4

        İSTANBUL ANADOLU YAKASI GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI LİSTESİ

        Benzin litre fiyatı: 42,89 TL

        Motorin litre fiyatı: 42,82 TL

        LPG litre fiyatı: 26,04 TL

        5

        ANKARA GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI LİSTESİ

        Benzin litre fiyatı: 43,32 TL

        Motorin litre fiyatı: 43,44 TL

        LPG litre fiyatı: 26,04 TL

        6

        İZMİR GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI LİSTESİ

        Benzin litre fiyatı: 43,74 TL

        Motorin litre fiyatı: 43,92 TL

        LPG litre fiyatı: 25,89 TL

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