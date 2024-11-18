Benzine indirim! 19 Kasım güncel akaryakıt fiyatları
Brent petrolün varili, uluslararası piyasalarda 70,98 dolardan işlem görüyor. Brent petroldeki iniş çıkışlar, benzin fiyatlarının değiştiriyor. Bu kapsamda, benzine pompaya yansıyacak şekilde indirim gelmesi bekleniyor. Peki, benzine ne kadar indirim gelecek? İşte, 19 Kasım 2024 güncel akaryakıt fiyatları...
Uluslararası piyasalarda brent petrolde yaşanan dalgalanmalar; benzin fiyatlarını doğrudan etkiliyor. Bu kapsamda benzine bugünden itibaren geçerli olmak üzere indirim bekleniyor. Peki, benzin indirimi ile güncel fiyatlar ne durumda? İşte, 19 Kasım Salı İstanbul, Ankara ve İzmir akaryakıt fiyatları...
ARAÇ SAHİPLERİ DİKKAT!
Benzinin litre fiyatına 60 kuruş indirim geliyor. İndirimli fiyatların bugünden itibaren geçerli olması bekleniyor.
İSTANBUL AVRUPA YAKASI GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI LİSTESİ
Benzin litre fiyatı: 42,78 TL
Motorin litre fiyatı: 42,82 TL
LPG litre fiyatı: 25,54 TL
İSTANBUL ANADOLU YAKASI GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI LİSTESİ
Benzin litre fiyatı: 42,89 TL
Motorin litre fiyatı: 42,82 TL
LPG litre fiyatı: 26,04 TL
ANKARA GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI LİSTESİ
Benzin litre fiyatı: 43,32 TL
Motorin litre fiyatı: 43,44 TL
LPG litre fiyatı: 26,04 TL
İZMİR GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI LİSTESİ
Benzin litre fiyatı: 43,74 TL
Motorin litre fiyatı: 43,92 TL
LPG litre fiyatı: 25,89 TL