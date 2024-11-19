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        Haberler Ekonomi Enerji Benzine indirim geldi - Enerji Haberleri

        Benzine indirim geldi

        Benzinin litre fiyatında gece yarısından geçerli olmak üzere 60 kuruş indir geldi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 19.11.2024 - 07:26 Güncelleme: 19.11.2024 - 07:27
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        Benzine indirim geldi
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        Döviz kuru ve petrol fiyatlarındaki hareketlilikler benzin ve motorin fiyatlarına indirim veya zam olarak yansımaya devam ediyor.

        Brent petrol, saat 07.20 civarında varil başına 73.49 dolardan işlem görürken, benzine 60 kuruş indirim geldi.

        İndirimin ardından İstanbul Avrupa yakasında benzinin litresi 42.33 lira, Ankara'da 42.75 lira, İzmir'de 43.24 lira, Adana'da 43.49 lira, Bursa'da 42.98 lira, Antalya'da 43.62 lira, Diyarbakır'da ise 43.78 lira oldu.

        Fiyatlar iller, ilçeler ve bayiler arasında farklılık gösteriyor.

        AKARYAKIT FİYATLARI NASIL HESAPLANIYOR?

        Akaryakıt fiyatları, Türkiye'nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile dolar kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor.

        Bu hesaplama sonucunda dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterebiliyor.

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