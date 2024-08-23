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        Haberler Bilgi Ekonomi Benzine indirim geldi, tabela değişti! 23 Ağustos 2024 İstanbul, Ankara, İzmir benzin, motorin, LPG litre fiyatı

        Benzine indirim geldi, tabela değişti! 23 Ağustos 2024 güncel akaryakıt fiyatları

        Ortadoğu'da ateşkeş ihtimali ve ABD ile Çin'den gelen zayıf ekonomik veriler nedeniyle brent petrol bir süredir düşüşteydi. Düşüş beraberinde benzine indirim getirdi ve benzin fiyatlarına gece yarısından itibaren 1 lira 45 kuruş indirim yapıldı. Peki, güncel akaryakıt fiyatlarında son durum nedir? İşte, 23 Ağustos 2024 İstanbul, İzmir, Ankara benzin, motorin ve LPG litre fiyatı...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 23.08.2024 - 08:31 Güncelleme: 23.08.2024 - 08:31
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        Brent petrol uluslararası piyasalarda her gün düşüş kaydediyor. Bu nedenle benzin fiyatlarında indirim bekleniyordu. Sonunda beklenen oldu ve benzin fiyatlarına 1 lira 45 kuruş indirim yapıldı ve tabela yine değişti. Peki, güncel akaryakıt fiyatlarında son durum nedir? İşte, 23 Ağustos 2024 İstanbul, İzmir, Ankara benzin, motorin ve LPG litre fiyatı...

        2

        BENZİNE İNDİRİM GELDİ!

        Benzin fiyatlarına 23 Ağustos 2024 itibarıyla 1 lira 45 kuruşluk indirim yapıldı. Fiyat değişikliği gece yarısı tabelaya yansıdı.. Motorin grubunda ise bir değişiklik yok.

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        İSTANBUL AVRUPA YAKASI GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI LİSTESİ

        İstanbul Avrupa Yakası'nda bir litre benzin fiyatı: 43,21 TL

        İstanbul Avrupa Yakası'nda motorin litre fiyatı: 43,84 TL

        İstanbul LPG litre fiyatı Avrupa Yakası'nda 23,28 TL

        4

        İSTANBUL ANADOLU YAKASI GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI LİSTESİ

        İstanbul Anadolu Yakası'nda bir litre benzin fiyatı: 43,09 TL

        İstanbul Anadolu Yakası'nda motorin litre fiyatı: 43,77 TL

        İstanbul LPG litre fiyatı Anadolu Yakası'nda 22,81 TL

        5

        ANKARA GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI LİSTESİ

        Ankara'da benzin litre fiyatı: 43,53 TL

        Ankara'da motorin litre fiyatı: 44,31 TL

        Ankara'da LPG litre fiyatı: 23,25 TL

        6

        İZMİR GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI LİSTESİ

        İzmir'de benzin litre fiyatı: 43,98 TL

        İzmir'de motorin litre fiyatı: 44,80 TL

        İzmir'de LPG litre fiyatı: 22,87 TL

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