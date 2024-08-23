Brent petrol uluslararası piyasalarda her gün düşüş kaydediyor. Bu nedenle benzin fiyatlarında indirim bekleniyordu. Sonunda beklenen oldu ve benzin fiyatlarına 1 lira 45 kuruş indirim yapıldı ve tabela yine değişti. Peki, güncel akaryakıt fiyatlarında son durum nedir? İşte, 23 Ağustos 2024 İstanbul, İzmir, Ankara benzin, motorin ve LPG litre fiyatı...