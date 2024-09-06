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        Haberler Bilgi Ekonomi Benzine indirim geldi, tabela değişti! 7 Eylül 2024 İstanbul, Ankara, İzmir benzin, motorin, LPG litre fiyatı ne kadar oldu?

        Benzine 1 lira 83 kuruş indirim geldi, tabela değişti! 7 Eylül 2024 güncel akaryakıt fiyatları

        Brent petrolün varili, uluslararası piyasalarda 72,90 dolardan işlem görüyor. Dün 74 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 72,70 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varil fiyatı, saat 09.56 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,3 artarak 72,90 dolar oldu. Petroldeki dalgalanmalar beraberinde benzine indirimi de getirdi. İşte, benzin indirimi ile beraber 7 Eylül 2024 İstanbul, İzmir, Ankara benzin, motorin ve LPG litre fiyatı...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 06.09.2024 - 12:28 Güncelleme: 07.09.2024 - 00:13
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        Petrol fiyatları, Libya'da petrol üretiminin askıya alınmasına ilişkin kararın değişebileceğine yönelik beklentilerin artmasıyla geriledi. Öte yandan, dün ABD'de açıklanan makroekonomik veriler, dünyanın en büyük petrol tüketicisi konumundaki ülkenin resesyona gidebileceği öngörülerini destekleyerek fiyatların gerilemesine sebep oldu. Bu gelişmeler, benzine 1 lira 83 kuruş indirim yapılmasını sağladı. İşte, 7 Eylül 2024 İstanbul, İzmir, Ankara benzin, motorin ve LPG litre fiyatı...

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        BENZİNE İNDİRİM GELDİ!

        Uluslararası petrol piyasasındaki dalgalanma benzine indirim olarak yansıdı. Benzine 1 lira 83 kuruşluk indirim geldi. Fiyat değişiklikleri gece yarısından itibaren pompaya yansıdı.

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        İSTANBUL AVRUPA YAKASI GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI LİSTESİ

        İstanbul Avrupa Yakası'nda bir litre benzin fiyatı: 41,48 TL

        İstanbul Avrupa Yakası'nda motorin litre fiyatı: 43,23 TL

        İstanbul LPG litre fiyatı Avrupa Yakası'nda 25,05 TL

        4

        İSTANBUL ANADOLU YAKASI GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI LİSTESİ

        İstanbul Anadolu Yakası'nda bir litre benzin fiyatı: 41,36 TL

        İstanbul Anadolu Yakası'nda motorin litre fiyatı: 43,16 TL

        İstanbul LPG litre fiyatı Anadolu Yakası'nda 24,55 TL

        5

        ANKARA GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI LİSTESİ

        Ankara'da benzin litre fiyatı: 41,79 TL

        Ankara'da motorin litre fiyatı: 43,64 TL

        Ankara'da LPG litre fiyatı: 24,99 TL

        6

        İZMİR GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI LİSTESİ

        İzmir'de benzin litre fiyatı: 42,24 TL

        İzmir'de motorin litre fiyatı: 44,14 TL

        İzmir'de LPG litre fiyatı: 24,61 TL

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