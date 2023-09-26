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        Haberler Gündem Benzine indirim yolda! 26 Eylül 2023 güncel akaryakıt fiyatları ile motorin, LPG, benzin fiyatı

        Benzine indirim yolda! 26 Eylül 2023 güncel motorin, LPG, benzin litre fiyatı

        Akaryakıt fiyatları son dakika gelişmeleri yaşanmaya devam ediyor. Brent petrol fiyatındaki aşağı yönlü hareketlilik benzin fiyatlarını etkiledi. Son gelen bilgilere göre; benzine indirim bekleniyor. İşte, 26 Eylül 2023 güncel akaryakıt fiyatları ile LPG, mazot, benzin litre fiyatı son durum...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 26.09.2023 - 10:20 Güncelleme: 26.09.2023 - 10:20
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        Akaryakıt fiyatlarında yaşanan değişimler ile birlikte güncel benzin, LPG ve motorin fiyatları gündemdeki yerini aldı. Brent petrol fiyatındaki düşüşe paralel olarak araç sahiplerinin yüzünü güldürecek bir haber geldi. Benzine indirim bekleniyor. İşte, 26 Eylül 2023 İstanbul, Ankara ve İzmir akaryakıt fiyatları ile güncel LPG, motorin ve benzin litre fiyatı...

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        BENZİNE İNDİRİM BEKLENİYOR!

        Benzine 27 Eylül 2023 Çarşamba gününden itibaren 1 lira 94 kuruş indirim bekleniyor. Motorin ve LPG'de ise herhangi bir fiyat değişikliği bulunmuyor.

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        EN SON MOTORİN VE BENZİN FİYATLARINA ZAM YAPILMIŞTI!

        Benzine 14 Eylül 2023 Perşembe gününden itibaren geçerli olmak üzere 1,64 TL zam gelirken; motorinin litre fiyatına ise 13 Eylül 2023 Çarşamba gününden itibaren geçerli olmak üzere 2,03 TL zam yapıldı.

        İşte 26 Eylül 2023 güncel LPG, motorin ve benzin fiyatları:

        4

        İSTANBUL GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI LİSTESİ

        İstanbul Anadolu yakasında bir litre benzin fiyatı: 38,51 TL

        İstanbul motorin (mazot) litre fiyatı Anadolu Yakası'nda 39,96 TL

        İstanbul LPG litre fiyatı Anadolu Yakası'nda 17,33 TL

        5

        İstanbul Avrupa Yakası'nda bir litre benzin fiyatı: 38,56 TL

        İstanbul motorin litre fiyatı Avrupa Yakası'nda 40,03 TL

        İstanbul LPG litre fiyatı Avrupa Yakası'nda 17,78 TL

        6

        ANKARA BENZİN VE MOTORİN FİYATLARI

        Benzin fiyatı: 39,14 TL

        Motorin fiyatı: 40,58 TL

        LPG fiyatı: 17,75 TL

        7

        İZMİR AKARYAKIT FİYATLARI

        Benzin fiyatı: 39,24 TL

        Motorin fiyatı: 40,74 TL

        LPG fiyatı: 17,40 TL

        Haberi Hazırlayan: Aslıhan Bayram
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