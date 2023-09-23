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        Haberler Gündem Benzine motorine indirim var mı, zam gelecek mi? 23 Eylül 2023 güncel LPG, motorin ve benzin fiyatları ne kadar ve kaç TL?

        Benzin - mazot fiyatları ne kadar oldu ve zam var mı? 23 Eylül benzin ve motorin litre fiyatı ne kadar?

        Akaryakıt fiyatları ile ilgili son dakika gelişmeleri devam ediyor. Yurt genelindeki binlerce araç sahibi ve toplu taşıma kullanıcısı vatandaşı yakından ilgilendiren konuya ilişkin; 23 Eylül Cumartesi günü itibariyle benzin-mazot fiyatları ne kadar, zam geldi mi gibi soruların yanıtlarını derledik. İşte, detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 23.09.2023 - 09:44 Güncelleme: 23.09.2023 - 09:44
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        Benzin ve mazot fiyatlarına dair sıcak gelişmeler söz konusu. Son zamanlarda yaşanan zam ve indirimler nedeniyle vatandaşlar; benzin ve mazot fiyatlarında son durumun nasıl olduğunu merak ediyor. İşte, 23 Eylül Cumartesi itibarıyla güncel akaryakıt fiyatları...

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        SON OLARAK MOTORİN VE BENZİN FİYATLARINA ZAM GELDİ!

        Benzine 14 Eylül 2023 Perşembe gününden itibaren geçerli olmak üzere 1,64 TL zam gelirken; motorinin litre fiyatına ise 13 Eylül 2023 Çarşamba gününden itibaren geçerli olmak üzere 2,03 TL zam yapıldı.

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        MOTORİN VE BENZİN FİYATLARINA İNDİRİM GELECEK Mİ?

        Benzin ve motorin grubunda herhangi bir zam ya da indirim haberi bulunmuyor. Konuyla ilgili resmi bir açıklama geldiğinde haberimize eklenecek.

        İşte 23 Eylül 2023 güncel LPG, motorin ve benzin fiyatları:

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        İSTANBUL GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI LİSTESİ

        İstanbul Anadolu yakasında bir litre benzin fiyatı: 38,47 TL

        İstanbul motorin (mazot) litre fiyatı Anadolu Yakası'nda 39,96 TL

        İstanbul LPG litre fiyatı Anadolu Yakası'nda 17,14 TL

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        İstanbul Avrupa Yakası'nda bir litre benzin fiyatı: 38,51 TL

        İstanbul motorin litre fiyatı Avrupa Yakası'nda 40,03 TL

        İstanbul LPG litre fiyatı Avrupa Yakası'nda 17.60 TL

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        ANKARA BENZİN VE MOTORİN FİYATLARI

        Benzin fiyatı: 39,08 TL

        Motorin fiyatı: 40,54 TL

        LPG fiyatı: 17,59 TL

        7

        İZMİR AKARYAKIT FİYATLARI

        Benzin fiyatı: 39,18 TL

        Motorin fiyatı: 40,70 TL

        LPG fiyatı: 17,33 TL

        Haberi Hazırlayan: Mete Ertunç Sevilir
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