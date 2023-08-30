Benzine, motorine zam var mı, indirim gelecek mi? 30 Ağustos 2023 bugün akaryakıt fiyatları ile LPG, motorin ve benzin fiyatında son durum!

Benzine, motorine zam var mı, indirim gelecek mi? 30 Ağustos 2023 bugün akaryakıt fiyatları ile LPG, motorin ve benzin fiyatında son durum!

1 Şurada Paylaş!









Akaryakıtta peş peşe yaşanan fiyat değişimlerin ardından benzin, mazot ve LPG litre fiyatları araştırması sıklaştı. Bu kapsamda "Benzine zam ya da indirim var mı?" sorusu gündem oldu. Bizler de sizler için akaryakıt fiyatlarındaki son dakika gelişmeleri haberimizde derledik. İşte, 30 Ağustos 2023 güncel akaryakıt benzin, motorin ve LPG fiyatları...