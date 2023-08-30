Akaryakıt fiyatlarına zam veya indirim gelecek mi? 30 Ağustos 2023 güncel LPG, mazot, benzin fiyatı
Akaryakıt fiyatları zammı ve indirimi haberleri gündemdeki yerini koruyor. Son olarak 22 Ağustos'ta motorine 1 TL'lik zam yapılmıştı. Dolar kuru ve brent petrol fiyatlarına bağlı olarak değişen akaryakıt fiyatları son dakika gelişmeleri araştırılıyor. Son günlerde peş peşe gelen indirim ve zamların ardından gözler "Benzine ve motorine zam ya da indirim var mı, gelecek mi?" sorusuna çevrildi. İşte, 30 Ağustos 2023 güncel akaryakıt fiyatları ile LPG, mazot, benzin litre fiyatı...
Akaryakıtta peş peşe yaşanan fiyat değişimlerin ardından benzin, mazot ve LPG litre fiyatları araştırması sıklaştı. Bu kapsamda "Benzine zam ya da indirim var mı?" sorusu gündem oldu. Bizler de sizler için akaryakıt fiyatlarındaki son dakika gelişmeleri haberimizde derledik. İşte, 30 Ağustos 2023 güncel akaryakıt benzin, motorin ve LPG fiyatları...
MOTORİN VE BENZİN FİYATLARINA İNDİRİM GELECEK Mİ?
Motorin ve benzin fiyatlarına özellikle dolar TL kurunda yaşanan düşüşle birlikte benzin ve motorin fiyatlarına indirim bekleniyor. Henüz konuyla ilgili resmi bir açıklama bulunmuyor.
MOTORİN FİYATLARINA ZAM
18 Ağustos 2023 Cuma gecesi itibarıyla geçerli olmak üzere 1 lira 52 kuruş indirim geldi. Yapılan indirimin ardından motorin fiyatlarına 22 Ağustos'ta 1 liralık zam yapıldı.
İSTANBUL ANADOLU YAKASI GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI LİSTESİ
İstanbul Anadolu Yakası'nda bir litre benzin fiyatı: 37.66 TL
İstanbul Anadolu Yakası'nda motorin litre fiyatı: 37.80 TL
İstanbul LPG litre fiyatı Anadolu Yakası'nda 15.93 TL
İSTANBUL AVRUPA YAKASI GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI LİSTESİ
İstanbul Avrupa Yakası'nda bir litre benzin fiyatı: 37,74 TL
İstanbul Avrupa Yakası'nda motorin litre fiyatı: 37,85 TL
İstanbul LPG litre fiyatı Avrupa Yakası'nda 16,38 TL
ANKARA GÜNCEL BENZİN VE MOTORİN FİYATLARI
Ankara'da benzin litre fiyatı: 38,24 TL
Ankara'da motorin litre fiyatı: 38,37 TL
Ankara'da LPG litre fiyatı: 16.28 TL