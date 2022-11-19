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Araç sahiplerini sevindiren haber: Akaryakıt fiyatlarında peş peşe indirim!

Araç sahiplerinin gündeminde yer alan akaryakıt fiyatları zam ve indirim haberleri ile değişkenlik gösteriyor. Döviz kuru ve brent petrol fiyatlarındaki değişimlerden etkilenen güncel akaryakıt fiyatlarını haberimizde derledik. İşte detaylar...

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  • SON DAKİKA | Benzin fiyatlarında bir indirim daha! 19 Kasım 2022 bugün akaryakıt, benzin, LPG, motorin (mazot) litre fiyatı ne kadar, kaç TL?

    Petrol fiyatlarında yaşanan düşüşün ardından motorin ve benzin fiyatlarında indirime gidildi. Benzin fiyatları aynı haftada 2. kez yapılan indirim ile gündeme geldi. İşte "19 Kasım 2022 bugün akaryakıt, benzin, LPG, motorin (mazot) litre fiyatı ne kadar?" sorusunun yanıtı ile güncel akaryakıt fiyatları listesi...
  • SON DAKİKA | Benzin fiyatlarında bir indirim daha! 19 Kasım 2022 bugün akaryakıt, benzin, LPG, motorin (mazot) litre fiyatı ne kadar, kaç TL?

    BENZİNDE PEŞ PEŞE İNDİRİM!

    19 Kasım 2022 Cumartesi gününden itibaren benzine 75 kuruşluk indirim yapıldı.

    Benzin fiyatlarına, 17 Kasım Perşembe gününden geçerli olmak üzere 77 kuruş indirim gelmişti.
  • SON DAKİKA | Benzin fiyatlarında bir indirim daha! 19 Kasım 2022 bugün akaryakıt, benzin, LPG, motorin (mazot) litre fiyatı ne kadar, kaç TL?

    MOTORİN FİYATLARINA DA İNDİRİM GELDİ

    Sektör kaynaklarının aktardığına göre, 15 Kasım 2022 Salı gününden geçerli olmak üzere Motorin (mazot) grubunda 1,56 TL'lik indirim yapıldı.
  • SON DAKİKA | Benzin fiyatlarında bir indirim daha! 19 Kasım 2022 bugün akaryakıt, benzin, LPG, motorin (mazot) litre fiyatı ne kadar, kaç TL?

    AKARYAKIT FİYATLARI KASIM AYINA ZAMLA BAŞLAMIŞTI

    31 Ekim'i 1 Kasım'a bağlayan gece benzin fiyatlarına 71 kuruş zam gelmişti. Akaryakıt zammı 1 Kasım Salı günü itibarıyla pompa fiyatlarına yansıdı.

    4 Kasım Cuma gününden geçerli olmak üzere benzin grubunda 1,31 TL'lik ve otogaz grubuna gelen 49 kuruşluk zam pompa fiyatına yansıdı. 
  • SON DAKİKA | Benzin fiyatlarında bir indirim daha! 19 Kasım 2022 bugün akaryakıt, benzin, LPG, motorin (mazot) litre fiyatı ne kadar, kaç TL?

    MOTORİN FİYATLARINDA DEĞİŞİM BEKLENMİYOR

    Sektör kaynaklarından edinilen bilgiye göre son olarak 1,56 TL’lik indirim ile litresi 24,79 TL’ye gerileyen motorin fiyatlarında bu hafta fiyat değişimi beklenmiyor.

     
  • SON DAKİKA | Benzin fiyatlarında bir indirim daha! 19 Kasım 2022 bugün akaryakıt, benzin, LPG, motorin (mazot) litre fiyatı ne kadar, kaç TL?

    İSTANBUL GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI LİSTESİ 19 KASIM 2022

    İstanbul Anadolu yakasında bir litre benzin fiyatı: 21.20 TL

    İstanbul motorin (mazot) litre fiyatı Anadolu Yakası'nda 24,79 TL

    İstanbul LPG litre fiyatı Anadolu Yakası'nda 10,46 TL
  • SON DAKİKA | Benzin fiyatlarında bir indirim daha! 19 Kasım 2022 bugün akaryakıt, benzin, LPG, motorin (mazot) litre fiyatı ne kadar, kaç TL?

    İstanbul Avrupa Yakası'nda bir litre benzin fiyatı: 21.17 TL

    İstanbul motorin litre fiyatı Avrupa Yakası'nda 24,78 TL

    İstanbul LPG litre fiyatı Avrupa Yakası'nda 10,82 TL
  • SON DAKİKA | Benzin fiyatlarında bir indirim daha! 19 Kasım 2022 bugün akaryakıt, benzin, LPG, motorin (mazot) litre fiyatı ne kadar, kaç TL?

    ANKARA BENZİN VE MOTORİN FİYATLARI

    Ankara'da benzin litre fiyatı 21.32 TL

    Ankara'da motorin litre fiyatı 24,89 TL

    Ankara'da LPG litre fiyatı 10.78 TL
  • SON DAKİKA | Benzin fiyatlarında bir indirim daha! 19 Kasım 2022 bugün akaryakıt, benzin, LPG, motorin (mazot) litre fiyatı ne kadar, kaç TL?

    İZMİR AKARYAKIT FİYATLARI

    İzmir'de benzin litre fiyatı 21.31 TL

    İzmir'de motorin litre fiyatı 24,93 TL

    İzmir'de LPG litre fiyatı 10,49 TL

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