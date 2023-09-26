Haberler Gündem Benzine son dakika indirim beklentisi: 26 Eylül 2023 güncel akaryakıt fiyatları ile motorin, LPG, benzin fiyatı kaç para?

Benzine indirim yolda! 26 Eylül 2023 güncel motorin, LPG, benzin litre fiyatı Akaryakıt fiyatları son dakika gelişmeleri yaşanmaya devam ediyor. Brent petrol fiyatındaki aşağı yönlü hareketlilik benzin fiyatlarını etkiledi. Son gelen bilgilere göre; benzine indirim bekleniyor. İşte, 26 Eylül 2023 güncel akaryakıt fiyatları ile LPG, mazot, benzin litre fiyatı son durum... Habertürk Giriş: 26.09.2023 - 19:02 Güncelleme: 26.09.2023 - 19:02 facebook

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Akaryakıt fiyatlarında yaşanan değişimler ile birlikte güncel benzin, LPG ve motorin fiyatları gündemdeki yerini aldı. Brent petrol fiyatındaki düşüşe paralel olarak araç sahiplerinin yüzünü güldürecek bir haber geldi. Benzine indirim bekleniyor. İşte, 26 Eylül 2023 İstanbul, Ankara ve İzmir akaryakıt fiyatları ile güncel LPG, motorin ve benzin litre fiyatı...

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BENZİNE İNDİRİM BEKLENİYOR! Benzine 27 Eylül 2023 Çarşamba gününden itibaren 1 lira 94 kuruş indirim bekleniyor. Motorin ve LPG'de ise herhangi bir fiyat değişikliği bulunmuyor.