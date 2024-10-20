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        Haberler Bilgi Ekonomi Benzine ve motorine indirim mi geliyor? 21 Ekim 2024 benzin, motorin, LPG litre fiyatı ne kadar, kaç lira oldu? İşte güncel akaryakıt fiyatları

        Akaryakıta çifte indirim geliyor, tabela değişiyor! 21 Ekim 2024 güncel benzin, motorin, LPG litre fiyatı

        Sektör kaynaklarından edinilen bilgiye göre akaryakıta çifte indirim geliyor. Brent petrolün düşüş eğiliminde hareketi akaryakıt fiyatlarına indirim olarak yansımaya devam ediyor. Bu kapsamda 22 Ekim Salı günü benzin ve motorin grubunda bir indirim bekleniyor. Yaşanan bu gelişme, "Benzine ve mazota indirim mi geliyor? Benzin, motorin, LPG ne kadar oldu?" sorularını beraberinde getirdi. İşte 21 Ekim 2024 Pazartesi güncel akaryakıt fiyatları...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 20.10.2024 - 17:02 Güncelleme: 21.10.2024 - 19:27
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        Akaryakıt fiyatlarında yaşanan son dakika gelişmeleri araç sahipleri tarafından yakından takip ediliyor. Döviz ve brent petroldeki dalgalanma akaryakıt fiyatlarına zam ve indirim olarak yansıyor. Son dönemde brent petrolde yaşanan sert düşüş akaryakıt fiyatlarında indirim beklentisi oluşturdu. Peki, Benzine ve mazota indirim gelecek mi? 21 Ekim 2024 benzin, motorin, LPG ne kadar oldu? İşte benzin, motorin, LPG litre fiyatı...

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        BRENT PETROLDE SERT DÜŞÜŞ

        Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütünün (OPEC) küresel petrol talebi öngörüsünü 3 ay üst üste aşağı yönlü revize etmesinin ardından Brent petrolün varil fiyatı haftalık bazda yüzde 7,3 değer kaybederek Ekim 2023'ten bu yana en sert düşüşünü kaydetti.

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        BENZİN VE MOTORİNE İNDİRİM GELECEK Mİ?

        Sektör kaynaklarından edinilen bilgiye göre 22 Ekim 2024 Salı gününden itibaren geçerli olmak üzere benzin grubunda 1,87 TL, motorin grubunda 1,65 TL indirim bekleniyor.

        LPG'de ise herhangi bir indirim veya zam beklenmiyor.

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        İSTANBUL AVRUPA YAKASI GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI LİSTESİ

        İstanbul Avrupa Yakası'nda bir litre benzin fiyatı: 44,68 TL

        İstanbul Avrupa Yakası'nda motorin litre fiyatı: 43,54 TL

        İstanbul LPG litre fiyatı Avrupa Yakası'nda 25,13 TL

        5

        İSTANBUL ANADOLU YAKASI GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI LİSTESİ

        İstanbul Anadolu Yakası'nda bir litre benzin fiyatı: 44,56 TL

        İstanbul Anadolu Yakası'nda motorin litre fiyatı: 43,47 TL

        İstanbul LPG litre fiyatı Anadolu Yakası'nda 24,59 TL

        6

        ANKARA GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI LİSTESİ

        Ankara'da benzin litre fiyatı: 45,08 TL

        Ankara'da motorin litre fiyatı: 44,05 TL

        Ankara'da LPG litre fiyatı: 25,14 TL

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        İZMİR GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI LİSTESİ

        İzmir'de benzin litre fiyatı: 45,53 TL

        İzmir'de motorin litre fiyatı: 44,56 TL

        İzmir'de LPG litre fiyatı: 25,04 TL

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