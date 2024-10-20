Akaryakıt fiyatlarında yaşanan son dakika gelişmeleri araç sahipleri tarafından yakından takip ediliyor. Döviz ve brent petroldeki dalgalanma akaryakıt fiyatlarına zam ve indirim olarak yansıyor. Son dönemde brent petrolde yaşanan sert düşüş akaryakıt fiyatlarında indirim beklentisi oluşturdu. Peki, Benzine ve mazota indirim gelecek mi? 21 Ekim 2024 benzin, motorin, LPG ne kadar oldu? İşte benzin, motorin, LPG litre fiyatı...