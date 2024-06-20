Akaryakıt fiyatlarıda yaşanan indirim ve zam gelişmeleri araç sahiplerinin gündemini meşgul etmeye devam ediyor. Brent petrol ve dövizde yaşanan dalgalanmalar, akaryakıt fiyatlarına indirim ve zam olarak yansıyor. Son olarak 21 Haziran Cuma günü benzine 1 lira 64 kuruş, motorine ise 1 lira 63 kuruş zam yapılması bekleniyordu. Peki, "Benzine ve motorine zam gelecek mi?" İşte detaylar...