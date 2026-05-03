Benzine ve motorine zam, indirim gelecek mi, tabela değişiyor mu? 3 Mayıs akaryakıt fiyatları
Akaryakıt fiyatları 3 Mayıs 2026 Pazar günü itibarıyla araç sahiplerinin en çok araştırdığı konular arasında yer alıyor. Brent petrol fiyatlarında yaşanan dalgalanma ve döviz kurundaki hareketlilik, benzin ve motorin fiyatlarına yeni zam ya da indirim gelip gelmeyeceği sorusunu yeniden gündeme taşıdı. Güncel akaryakıt fiyatları şehir şehir değişirken, "Benzin ne kadar oldu?", "Motorin (mazot) litre fiyatı kaç TL?" soruları da arama motorlarında öne çıkıyor. İşte 3 Mayıs 2026 güncel benzin ve motorin fiyatları ile olası zam, indirim gelişmeleri…
3 Mayıs 2026 akaryakıt fiyatları, küresel piyasalardaki gelişmelerin etkisiyle yeniden gündemde. Brent petrol fiyatları ve döviz kurundaki değişimler, benzin ve motorin fiyatlarına doğrudan yansımaya devam ederken, araç sahipleri "Bugün akaryakıta zam var mı?" sorusuna yanıt arıyor. Özellikle son dönemde art arda gelen fiyat güncellemeleri sonrası güncel benzin ve mazot fiyatları merak konusu oldu. Peki, 3 Mayıs itibarıyla benzin ve motorin fiyatları ne kadar, yeni bir zam ya da indirim bekleniyor mu? İşte detaylar…
MOTORİNE ZAM VEYA İNDİRİM VAR MI?
Geçtiğimiz günlerde motorin fiyatlarına yansıyan 2,28 TL ve benzin grubundaki 95 kuruşluk artışın ardından, sürücüler yeni bir fiyat değişimi olup olmayacağını yakından takip ediyor.
BENZİNE ZAM VEYA İNDİRİM GELECEK Mİ?
Petrol piyasalarındaki hareketlilik sürse de 3 Mayıs Pazar günü itibarıyla akaryakıt fiyatlarında beklenen yeni bir resmi zam veya indirim kararı bulunmuyor.
İSTANBUL AKARYAKIT FİYATLARI (Avrupa Yakası)
Benzin: 63.82 TL
Motorin: 71.72 TL
LPG: 34.99 TL
İSTANBUL AKARYAKIT FİYATLARI (Anadolu Yakası)
Benzin: 63.68 TL
Motorin: 71.58 TL
LPG: 34.39 TL
ANKARA AKARYAKIT FİYATLARI
Benzin: 64.79 TL
Motorin: 72.84 TL
LPG: 34.87 TL