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        Haberler Bilgi Ekonomi Benzine ve motorine zammı geliyor? 20 Haziran 2024 güncel akaryakıt fiyatları ile benzin, mazot, LPG litre fiyatı ne kadar, kaç TL?

        Benzine ve motorine zam gelecek mi? 20 Haziran 2024 güncel akaryakıt fiyatları

        Brent petrol fiyatında yaşanan yükseliş akaryakıt fiyatlarına zam olarak yansımaya devam ediyor. Bu kapsamda 21 Haziran Cuma gününden geçerli olmak üzere benzine 1 lira 64 kuruş, motorine ise 1 lira 63 kuruşluk bir zam geleceği bekleniyordu. Ancak konuya ilişkin bir son dakika gelişmesi yaşandı. İşte 20 Haziran 2024 Perşembe İstanbul, Ankara, İzmir güncel akaryakıt fiyatları ile benzin, motorin, LPG litre fiyatı...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 20.06.2024 - 20:14 Güncelleme: 20.06.2024 - 22:52
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        Akaryakıt fiyatlarıda yaşanan indirim ve zam gelişmeleri araç sahiplerinin gündemini meşgul etmeye devam ediyor. Brent petrol ve dövizde yaşanan dalgalanmalar, akaryakıt fiyatlarına indirim ve zam olarak yansıyor. Son olarak 21 Haziran Cuma günü benzine 1 lira 64 kuruş, motorine ise 1 lira 63 kuruş zam yapılması bekleniyordu. Peki, "Benzine ve motorine zam gelecek mi?" İşte detaylar...

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        BENZİNE VE MOTORİNE ZAM GELECEK Mİ?

        21 Haziran Cuma gününden geçerli olmak üzere benzine 1 lira 64 kuruş, motorine ise 1 lira 63 kuruş zam gelmesi bekleniyordu.

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        Edinilen bilgiye göre yapılması beklenen benzin ve motorin zammının ileri bir tarihe ertlendiği bilgisi alındı.

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        İSTANBUL ANADOLU YAKASI GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI LİSTESİ

        İstanbul Avrupa Yakası'nda bir litre benzin fiyatı: 40,29 TL

        İstanbul Avrupa Yakası'nda motorin litre fiyatı: 40,67 TL

        İstanbul Avrupa Yakası'nda LPG litre fiyatı Anadolu Yakası'nda 20,19 TL

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        İSTANBUL AVRUPA YAKASI GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI LİSTESİ

        İstanbul Anadolu Yakası'nda bir litre benzin fiyatı: 40,15 TL

        İstanbul Anadolu Yakası'nda motorin litre fiyatı: 40,57 TL

        İstanbul Anadolu Yakası'nda LPG litre fiyatı: 19,64 TL

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        ANKARA GÜNCEL BENZİN VE MOTORİN FİYATLARI

        Ankara'da benzin litre fiyatı: 41,24 TL

        Ankara'da motorin litre fiyatı: 41,63 TL

        Ankara'da LPG litre fiyatı: 20,19 TL

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        İZMİR GÜNCEL BENZİN VE MOTORİN FİYATLARI

        İzmir'de benzin litre fiyatı: 41,54 TL

        İzmir'de motorin litre fiyatı: 41,94 TL

        İzmir'de LPG litre fiyatı: 19,89 TL

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