Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Ekonomi Benzine zam bekleniyor, benzine ne kadar zam gelecek? 14 Ağustos 2024 güncel benzin, motorin, LPG litre fiyatı

        Benzine zam bekleniyor! 14 Ağustos 2024 güncel akaryakıt fiyatları

        Bir süredir ABD'de resesyon endişesi ve Ortadoğu'daki krizler nedeniyle düşüşe geçen brent petrol toparlanma eğilimine geçti ve dün yükselişle kapandı. Öte yandan, benzine zam beklentisi de başladı. Buna göre; benzinin litresine 85 kuruş zam geliyor. Peki, benzin zammından önce akaryakıtta güncel fiyatlar ne durumda? İşte, 14 Ağustos 2024 güncel akaryakıt fiyatları ile benzin, motorin, LPG litre fiyatı...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 14.08.2024 - 11:14 Güncelleme: 14.08.2024 - 11:14
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        Brent petrolün varili, uluslararası piyasalarda 81,17 dolardan işlem görüyor. Dün 82,30 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 80,69 dolar seviyesinde tamamladı. Fiyatlardaki yükselişte, ABD'nin petrol talebine ilişkin olumlu veriler ve Orta Doğu'daki gerilimin yol açtığı arz endişeleri etkili oldu. Brent petroldeki yükseliş benzine zam beklentisini de getirdi. Buna göre benzine 85 kuruş zam bekleniyor. İşte, detaylar...

        2

        BENZİNE ZAM BEKLENİYOR

        Benzin fiyatlarına 15 Ağustos Perşembe gününden itibaren 85 kuruş zam bekleniyor.

        3

        6 AĞUSTOS'TA BENZİNE İNDİRİM YAPILMIŞTI

        Benzin grubuna 6 Ağustos 2024 Salı gününden itibaren geçerli olmak üzere 1 lira 73 kuruş indirim gelmişti.

        4

        İSTANBUL AVRUPA YAKASI GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI LİSTESİ

        İstanbul Avrupa Yakası'nda bir litre benzin fiyatı: 43,56 TL

        İstanbul Avrupa Yakası'nda motorin litre fiyatı: 43,72 TL

        İstanbul LPG litre fiyatı Avrupa Yakası'nda 23,28 TL

        5

        İSTANBUL ANADOLU YAKASI GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI LİSTESİ

        İstanbul Anadolu Yakası'nda bir litre benzin fiyatı: 43,43 TL

        İstanbul Anadolu Yakası'nda motorin litre fiyatı: 43,64 TL

        İstanbul LPG litre fiyatı Anadolu Yakası'nda 22,81 TL

        6

        ANKARA GÜNCEL BENZİN VE MOTORİN FİYATLARI

        Ankara'da benzin litre fiyatı: 44,10 TL

        Ankara'da motorin litre fiyatı: 44,28 TL

        Ankara'da LPG litre fiyatı: 23,25 TL

        7

        İZMİR GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

        İzmir'de benzin litre fiyatı: 44,54 TL

        İzmir'de motorin litre fiyatı: 44,76 TL

        İzmir'de LPG litre fiyatı: 22,87 TL

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        En fazla göç veren şehir İstanbul
        En fazla göç veren şehir İstanbul
        Atatürk'ün süt kardeşi Saime Hanım ile mektuplaşması gün yüzüne çıktı
        Atatürk'ün süt kardeşi Saime Hanım ile mektuplaşması gün yüzüne çıktı
        Icardi'den Mourinho için flaş sözler!
        Icardi'den Mourinho için flaş sözler!
        İtalya'nın ardından İsveç de harekete geçti
        İtalya'nın ardından İsveç de harekete geçti
        "Mourinho efekti yetmedi"
        "Mourinho efekti yetmedi"
        ABD'den İsrail'e 20 milyar dolarlık silah
        ABD'den İsrail'e 20 milyar dolarlık silah
        Bascagli derbisi!
        Bascagli derbisi!
        TL'ye en büyük ilgi Kastamonu'dan
        TL'ye en büyük ilgi Kastamonu'dan
        Deja vu hissinin gizemi çözülüyor!
        Deja vu hissinin gizemi çözülüyor!
        Safari aracı uçurumdan düştü! Anne öldü, bebeği yaralandı
        Safari aracı uçurumdan düştü! Anne öldü, bebeği yaralandı
        Hepimizin bildiği fakat sebebini bilmediği bir soru: Süt neden beyazdır?
        Hepimizin bildiği fakat sebebini bilmediği bir soru: Süt neden beyazdır?
        Taraflar anlattı
        Taraflar anlattı
        İsrail ile Hamas arasında ateşkes kararı: Birkaç hafta içinde ilan edilebilir
        İsrail ile Hamas arasında ateşkes kararı: Birkaç hafta içinde ilan edilebilir
        Meteoroloji'den açıklama: Sıcak ve rüzgarlı
        Meteoroloji'den açıklama: Sıcak ve rüzgarlı
        İstihdamı inşaat sırtladı
        İstihdamı inşaat sırtladı
        Mahmud Abbas bugün Türkiye'ye geliyor
        Mahmud Abbas bugün Türkiye'ye geliyor
        Mourinho'dan hakem ve penaltı tepkisi!
        Mourinho'dan hakem ve penaltı tepkisi!
        Süper Lig'in yeni yengeleri
        Süper Lig'in yeni yengeleri
        Avuçtaki taş asırlar sonra güneş ışığıyla buluştu
        Avuçtaki taş asırlar sonra güneş ışığıyla buluştu
        34 yaşında üniversiteyi kazandı
        34 yaşında üniversiteyi kazandı