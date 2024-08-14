Brent petrolün varili, uluslararası piyasalarda 81,17 dolardan işlem görüyor. Dün 82,30 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 80,69 dolar seviyesinde tamamladı. Fiyatlardaki yükselişte, ABD'nin petrol talebine ilişkin olumlu veriler ve Orta Doğu'daki gerilimin yol açtığı arz endişeleri etkili oldu. Brent petroldeki yükseliş benzine zam beklentisini de getirdi. Buna göre benzine 85 kuruş zam bekleniyor. İşte, detaylar...