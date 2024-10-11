Benzine zam geldi

Döviz kuru ve petrol fiyatlarındaki hareketlilikler benzin ve motorin fiyatlarına indirim veya zam olarak yansımaya devam ediyor.

Brent petrol, bu hafta yüzde 1'den fazla yükselerek varil başına 79 dolara yakın işlem görürken, motorinin ardından benzine de zam geldi.

Benzinin litre fiyatında 76 kuruş fiyat artışına gidildi. Motorin fiyatına ise dün 77 kuruş zam gelmişti.

Zammın ardından İstanbul Avrupa yakasında benzinin litresi 43.69 lira, Ankara'da 44.09 lira, İzmir'de 44.54 lira, Adana'da 44.79 lira, Bursa'da 44.26 lira, Antalya'da 44.92 lira, Diyarbakır'da ise 45.10 lira oldu.