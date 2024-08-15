Bir süredir dünyada yaşanan siyasi krizler nedeniyle düşüşe geçen brent petol fiyatları, yeniden yükseldi. Dünyanın en fazla petrol tüketicisi olan ABD'nin petrol talebine olan artış ve Orta Doğu'daki gerilimin yol açtığı arz endişeleri brent petrol fiyatlarının yeniden artışa geçmesini sağladı. Yaşanan son gelişmelerle beraber benzine 15 Ağustos saat 00.00'dan itibaren geçerli olmak üzere zam yapıldı. Peki, benzine ne kadar zam geldi? Güncel benzin fiyatları ne durumda? İşte detaylar...