Uluslararası piyasalarda brent petrolün fiyatı yükselişe geçti. Fiyatların artışında ABD Merkez Bankasının (Fed) gelecek hafta faiz indireceğine kesin gözüyle bakılması, ülkede petrol talebinin arttığına işaret eden veri akışı ve İsrail'in Suriye'ye yönelik saldırılarını yoğunlaştırması etkili oldu. Bu gelişmeler beraberinde zam haberini de getirdi. Benzine 14 Aralık Cumartesi günününden geçerli olmak üzere zam geldi. Peki, benzine ne kadar zam geldi? İşte, detaylar ve güncel akaryakıt fiyatları...