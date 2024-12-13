Benzine zam geldi! Benzinin litre fiyatı ne kadar oldu?
Küresel piyasalarda artış gösteren brent petrol fiyatı nedeniyle benzine zam geldi. Ortadoğu'da yaşanan yoğun gelişmeler ve Fed'in bir kez daha faiz indirimine gideceğine dair oluşan güçlü beklenti, brent petrol fiyatlarını yukarı yönlü destekliyor. Peki, benzinin litre fiyatı ne kadar oldu? İşte, detaylar...
Uluslararası piyasalarda brent petrolün fiyatı yükselişe geçti. Fiyatların artışında ABD Merkez Bankasının (Fed) gelecek hafta faiz indireceğine kesin gözüyle bakılması, ülkede petrol talebinin arttığına işaret eden veri akışı ve İsrail'in Suriye'ye yönelik saldırılarını yoğunlaştırması etkili oldu. Bu gelişmeler beraberinde zam haberini de getirdi. Benzine 14 Aralık Cumartesi günününden geçerli olmak üzere zam geldi. Peki, benzine ne kadar zam geldi? İşte, detaylar ve güncel akaryakıt fiyatları...
BENZİNE ZAM GELDİ!
Benzinin litresine 14 Aralık Cumartesi gününden itibaren geçerli olmak üzere 98 kuruş zam geldi
İSTANBUL AVRUPA YAKASI ZAMLI AKARYAKIT FİYATLARI
Benzin litre fiyatı: 43,12 TL
Motorin litre fiyatı: 43,26 TL
LPG litre fiyatı: 26,04 TL
İSTANBUL ANADOLU YAKASI ZAMLI AKARYAKIT FİYATLARI
Benzin litre fiyatı: 43,01 TL
Motorin litre fiyatı: 43,20 TL
LPG litre fiyatı: 25,54 TL
ANKARA ZAMLI AKARYAKIT FİYATLARI
Benzin litre fiyatı: 43.56 TL
Motorin litre fiyatı: 43,85 TL
LPG litre fiyatı: 26,04 TL
İZMİR ZAMLI AKARYAKIT FİYATLARI L
Benzin litre fiyatı: 44,04 TL
Motorin litre fiyatı: 44,34 TL
LPG litre fiyatı: 25,89 TL