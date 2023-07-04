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Haberler Enerji Benzine zam geldi! İşte son fiyatlar
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Benzine zam geldi

Benzinin litre fiyatına bugünden itibaren geçerli olmak üzere 2.11 lira zam geldi. Benzin fiyatı son zamla beraber 26 lirayı aştı

Benzine zam geldi! İşte son fiyatlar
HABERTURK.COM

Dolar/TL ve uluslararası akaryakıt fiyatlarındaki yükseliş pompaya zam olarak yansıdı. Benzinin litre fiyatına bugünden itibaren geçerli olmak üzere 2 lira 11 kuruş zam geldi. Böylece benzin fiyatı 1 yılın ardından ilk kez 26 lirayı aştı.

Zammın ardından benzinin litre fiyatı İstanbul Avrupa yakasında 26.19 lira, Ankara'da 26.64 lira, İzmir'de 26.68 lira, Adana'da 27.06 lira, Bursa'da 26.67 lira, Diyarbakır'da ise ortalama 27.31 liraya yükseldi.

Motorin fiyatlarında bugün herhangi bir değişiklik olmadı.

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