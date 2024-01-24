Benzine zam geldi
Benzinin litresine 1 lira 45 kuruş zam geldi. Zam pompa fiyatına yansıdı
Benzinin litresine bugünden itibaren geçerli olmak üzere ortalama 1 lira 45 kuruş zam geldi.
Zammın ardından İstanbul Avrupa yakasında benzinin litresi 38.34 lira, Ankara'da 39.01 lira, İzmir'de 39.22 lira, Adana'da 39.62 lira, Bursa'da 39.10, Antalya'da 39.73 lira, Diyarbakır'da ise 39.94 lira oldu.
Bugün motorin fiyatlarında herhangi bir değişime gidilmedi. Motorine geçen cumartesi 1 lira 20 kuruş zam yapılmıştı.