Araç sahiplerinin dikkatine! Benzine 1 lira 48 kuruşluk zam yapıldı
20 Aralık tarihinden itibaren geçerli olmak üzere benzine zam yapıldı. Benzin fiyatları yeni zamla beraber 1 lira 48 kuruş yükseldi. Avrupa yakasında benzinin litresi 34.50 liraya çıktı. İşte, 21 Aralık Perşembe günü güncel benzin fiyatları...
Araç sahiplerinin yakından takip ettiği benzin fiyatlarında değişikliğe gidildi. Yeni kararla beraber, benzin fiyatlarına 1 lira 48 kuruş olmak üzere zam yapıldı. Peki, benzin zammından sonra güncel akaryakıt fiyatları ne kadar oldu? İşte, 21 Aralık Perşembe 2023 benzin zammı ile güncel benzin fiyatları...
BENZİNE 1 LİRA 49 KURUŞLUK ZAM YAPILDI!
Benzine zam haberleri yakından takip ediliyor. 21 Aralık 2023 itibarıyla benzinde 1 lira 49 kuruşluk fiyat artış yaşandı. Motorin grubunda ise herhangi bir zam ya da indirim haberi bulunmuyor.
İSTANBUL ANADOLU YAKASI GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI LİSTESİ
İstanbul Anadolu Yakası'nda bir litre benzin fiyatı: 34,45 TL
İstanbul Anadolu Yakası'nda motorin litre fiyatı: 35,39 TL
İstanbul LPG litre fiyatı Anadolu Yakası'nda 18,24 TL
İSTANBUL AVRUPA YAKASI GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI LİSTESİ
İstanbul Avrupa Yakası'nda bir litre benzin fiyatı: 34,50 TL
İstanbul Avrupa Yakası'nda motorin litre fiyatı: 35,45 TL
İstanbul Avrupa Yakası'nda LPG litre fiyatı: 18,69 TL
ANKARA GÜNCEL BENZİN VE MOTORİN FİYATLARI
Ankara'da benzin litre fiyatı: 35,17 TL
Ankara'da motorin litre fiyatı: 36,11 TL
Ankara'da LPG litre fiyatı: 18,66 TL
İZMİR GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI
İzmir'de benzin litre fiyatı: 35,36 TL
İzmir'de motorin litre fiyatı: 36,27 TL
İzmir'de LPG litre fiyatı: 18,31 TL