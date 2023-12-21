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        Haberler Ekonomi Merak Edilenler BENZİNE ZAM GELDİ! Yeni benzim zammı ile güncel akaryakıt, benzin, motorin, LPG fiyatları ne kadar oldu? 21 Aralık Perşembe akaryakıt fiyatları - Merak Edilenler Haberleri

        Araç sahiplerinin dikkatine! Benzine 1 lira 48 kuruşluk zam yapıldı

        20 Aralık tarihinden itibaren geçerli olmak üzere benzine zam yapıldı. Benzin fiyatları yeni zamla beraber 1 lira 48 kuruş yükseldi. Avrupa yakasında benzinin litresi 34.50 liraya çıktı. İşte, 21 Aralık Perşembe günü güncel benzin fiyatları...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 21.12.2023 - 11:31 Güncelleme: 21.12.2023 - 11:31
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        1

        Araç sahiplerinin yakından takip ettiği benzin fiyatlarında değişikliğe gidildi. Yeni kararla beraber, benzin fiyatlarına 1 lira 48 kuruş olmak üzere zam yapıldı. Peki, benzin zammından sonra güncel akaryakıt fiyatları ne kadar oldu? İşte, 21 Aralık Perşembe 2023 benzin zammı ile güncel benzin fiyatları...

        2

        BENZİNE 1 LİRA 49 KURUŞLUK ZAM YAPILDI!

        Benzine zam haberleri yakından takip ediliyor. 21 Aralık 2023 itibarıyla benzinde 1 lira 49 kuruşluk fiyat artış yaşandı. Motorin grubunda ise herhangi bir zam ya da indirim haberi bulunmuyor.

        3

        İSTANBUL ANADOLU YAKASI GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI LİSTESİ

        İstanbul Anadolu Yakası'nda bir litre benzin fiyatı: 34,45 TL

        İstanbul Anadolu Yakası'nda motorin litre fiyatı: 35,39 TL

        İstanbul LPG litre fiyatı Anadolu Yakası'nda 18,24 TL

        4

        İSTANBUL AVRUPA YAKASI GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI LİSTESİ

        İstanbul Avrupa Yakası'nda bir litre benzin fiyatı: 34,50 TL

        İstanbul Avrupa Yakası'nda motorin litre fiyatı: 35,45 TL

        İstanbul Avrupa Yakası'nda LPG litre fiyatı: 18,69 TL

        5

        ANKARA GÜNCEL BENZİN VE MOTORİN FİYATLARI

        Ankara'da benzin litre fiyatı: 35,17 TL

        Ankara'da motorin litre fiyatı: 36,11 TL

        Ankara'da LPG litre fiyatı: 18,66 TL

        6

        İZMİR GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

        İzmir'de benzin litre fiyatı: 35,36 TL

        İzmir'de motorin litre fiyatı: 36,27 TL

        İzmir'de LPG litre fiyatı: 18,31 TL

        Haberi Hazırlayan: Başak Kanık
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