Benzine zam geliyor! Benzine kaç TL zam geliyor ve ne zaman pompaya yansıyacak?
Küresel piyasalarda artış gösteren brent petrol fiyatı nedeniyle benzine zam geliyor. Ortadoğu'da yaşanan yoğun gelişmeler ve Fed'in bir kez daha faiz indirimine gideceğine dair oluşan güçlü beklenti, brent petrol fiyatlarını yukarı yönlü destekliyor. Peki, benzine ne kadar zam gelecek ve zamlı fiyatlar ne zaman pompaya yansıyacak? İşte, detaylar...
Uluslararası piyasalarda brent petrolün fiyatı yükselişe geçti. Fiyatların artışında ABD Merkez Bankasının (Fed) gelecek hafta faiz indireceğine kesin gözüyle bakılması, ülkede petrol talebinin arttığına işaret eden veri akışı ve İsrail'in Suriye'ye yönelik saldırılarını yoğunlaştırması etkili oldu. Bu gelişmeler beraberinde zam haberini de getirdi. Benzine yarından itibaren geçerli olmak üzere zam bekleniyor. Peki, benzine ne kadar zam gelecek? İşte, detaylar ve güncel akaryakıt fiyatları...
BENZİNE ZAM GELİYOR!
Benzinin litresine 14 Aralık Cumartesi gününden itibaren geçerli olmak üzere 98 kuruş zam gelmesi bekleniyor.
İSTANBUL AVRUPA YAKASI ZAMLI AKARYAKIT FİYATLARI
Benzin litre fiyatı: 42,12 TL
Motorin litre fiyatı: 43,26 TL
LPG litre fiyatı: 26,04 TL
İSTANBUL ANADOLU YAKASI ZAMLI AKARYAKIT FİYATLARI
Benzin litre fiyatı: 42,01 TL
Motorin litre fiyatı: 43,20 TL
LPG litre fiyatı: 25,54 TL
ANKARA ZAMLI AKARYAKIT FİYATLARI
Benzin litre fiyatı: 42.56 TL
Motorin litre fiyatı: 43,85 TL
LPG litre fiyatı: 26,04 TL
İZMİR ZAMLI AKARYAKIT FİYATLARI L
Benzin litre fiyatı: 43,03 TL
Motorin litre fiyatı: 44,34 TL
LPG litre fiyatı: 25,89 TL