Benzine zam var mı, indirim gelecek mi? 13 Ağustos 2023 güncel akaryakıt fiyatları ile mazot (motorin), LPG, benzin fiyatı

Benzine zam var mı, indirim gelecek mi? 13 Ağustos 2023 güncel akaryakıt fiyatları ile mazot (motorin), LPG, benzin fiyatı

Akaryakıt fiyatlarına ardı ardına yapılan zamlara son olarak 11 Ağustos'ta bir yenisi daha eklendi. Motorine gelen büyük zammın ardından araç sahipleri "Benzine zam gelecek mi, indirim bekleniyor mu?" sorusuna yanıt aramaya başladı. İşte, 13 Ağustos 2023 güncel akaryakıt litre fiyatları...

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BENZİNE ZAM YA DA İNDİRİM VAR MI?

Benzinde ve LPG'de herhangi bir zam ya da indirim gelişmesi bulunmuyor. Bu kapsamda yeni bir gelişme olduğu takdirde haberimize eklenecektir.