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        Haberler Bilgi Ekonomi Benzine zam veya indirim gelecek mi? 13 Ağustos 2024 güncel akaryakıt fiyatları ile benzin, motorin, LPG litre fiyatı

        Benzine zam veya indirim var mı? 13 Ağustos 2024 güncel akaryakıt fiyatları ne kadar?

        ABD'de resesyon endişesi ile düşüşe geçen brent petrol; endişenin azalması ve Orta Doğu'da yaşanan gerginlikler nedeniyle yükselişe geçti. Öte yandan, Fed'in yılın geri kalanında 3 kez faiz indirimine gitme ihtimalinin petrol fiyatlarını yukarı yönlü destekleyeceği öngörülüyor. Peki, akaryakıta indirim veya zam var mı? İşte, 13 Ağustos 2024 güncel akaryakıt fiyatları ile benzin, motorin, LPG litre fiyatı...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 13.08.2024 - 08:46 Güncelleme: 13.08.2024 - 08:46
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        1

        Brent petrolün varili, uluslararası piyasalarda 79,89 dolardan işlem görüyor. Petrol fiyatları, dünyanın en büyük petrol tüketicisi konumundaki ABD'de resesyon endişelerinin azalması ve Orta Doğu'da yaşanan gerginliklerin etkisiyle beşinci kez üst üste yükseldi. Peki, yaşanan tüm gelişmelerden sonra akaryakıta indirim veya zam gelecek mi? İşte, 13 Ağustos 2024 güncel benzin, motorin ve LPG litre fiyatı...

        2

        BENZİNE İNDİRİM!

        Benzin grubuna 6 Ağustos 2024 Salı gününden itibaren geçerli olmak üzere 1 lira 73 kuruş indirim geldi.

        3

        MOTORİN VE BENZİNE İNDİRİM VEYA ZAM GELECEK Mİ?

        Motorin, benzin ve LPG grubunda indirim veya zam beklenmiyor.

        4

        İSTANBUL AVRUPA YAKASI GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI LİSTESİ

        İstanbul Avrupa Yakası'nda bir litre benzin fiyatı: 43,56 TL

        İstanbul Avrupa Yakası'nda motorin litre fiyatı: 43,72 TL

        İstanbul LPG litre fiyatı Avrupa Yakası'nda 23,28 TL

        5

        İSTANBUL ANADOLU YAKASI GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI LİSTESİ

        İstanbul Anadolu Yakası'nda bir litre benzin fiyatı: 43,43 TL

        İstanbul Anadolu Yakası'nda motorin litre fiyatı: 43,64 TL

        İstanbul LPG litre fiyatı Anadolu Yakası'nda 22,81 TL

        6

        ANKARA GÜNCEL BENZİN VE MOTORİN FİYATLARI

        Ankara'da benzin litre fiyatı: 44,10 TL

        Ankara'da motorin litre fiyatı: 44,28 TL

        Ankara'da LPG litre fiyatı: 23,25 TL

        7

        İZMİR GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

        İzmir'de benzin litre fiyatı: 44,54 TL

        İzmir'de motorin litre fiyatı: 44,76 TL

        İzmir'de LPG litre fiyatı: 22,87 TL

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