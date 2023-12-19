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        Haberler Ekonomi Merak Edilenler BENZİNE ZAM YOLDA! Benzin ve motorin fiyatları ne kadar oldu? 19 Aralık 2023 güncel benzin, motorin, LPG, akaryakıt fiyat listesi - Merak Edilenler Haberleri

        Araç sahipleri dikkat: Benzine zam yolda!

        Araç sahipleri akaryakıt fiyatlarında son gelişmeleri yakından takip ediyor. Brent petrol ve döviz kurundan etkilenen akaryakıt fiyatlarında güncel gelişmeler sorgulanıyor. Son olarak benzin zam haberleriyle gündeme geldi. Güncel akaryakıt fiyatlarını haberimizde derledik. İşte 19 Aralık 2023 güncel LPG, motorin ve benzin fiyatları...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 19.12.2023 - 19:16 Güncelleme: 19.12.2023 - 19:16
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        1

        Brent petrol ve döviz kurunda yaşanan hareketliliğin yansıdığı akaryakıt fiyatları son olarak zam haberiyle gündeme gelmişti. Araç sahipleri için benzin ve motorin fiyatlarında güncel rakamları haberimizde bir araya getirdik. Peki, akaryakıt fiyatlarında yeni bir indirim veya zam var mı? İşte 19 Aralık güncel akaryakıt fiyatları...

        2

        BENZİNE ZAM GELİYOR

        Benzine zam haberleri yakından takip ediliyor. 20 Aralık 2023 itibarıyla benzinde 1 lira 49 kuruşluk fiyat artışı gerçekleşmesi bekleniyor. Motorin grubunda ise herhangi bir zam ya da indirim haberi bulunmuyor.

        3

        İSTANBUL ANADOLU YAKASI GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI LİSTESİ

        İstanbul Anadolu Yakası'nda bir litre benzin fiyatı: 32,93 TL

        İstanbul Anadolu Yakası'nda motorin litre fiyatı: 35,39 TL

        İstanbul LPG litre fiyatı Anadolu Yakası'nda 18,24 TL

        4

        İSTANBUL AVRUPA YAKASI GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI LİSTESİ

        İstanbul Avrupa Yakası'nda bir litre benzin fiyatı: 32,98 TL

        İstanbul Avrupa Yakası'nda motorin litre fiyatı: 35,45 TL

        İstanbul Avrupa Yakası'nda LPG litre fiyatı: 18,69 TL

        5

        ANKARA GÜNCEL BENZİN VE MOTORİN FİYATLARI

        Ankara'da benzin litre fiyatı: 33,68 TL

        Ankara'da motorin litre fiyatı: 36,11 TL

        Ankara'da LPG litre fiyatı: 18,66 TL

        6

        İZMİR GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

        İzmir'de benzin litre fiyatı: 33,78 TL

        İzmir'de motorin litre fiyatı: 36,27 TL

        İzmir'de LPG litre fiyatı: 18,31 TL

        Haberi Hazırlayan: Tutku Bulut
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