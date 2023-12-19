Araç sahipleri dikkat: Benzine zam yolda!
Araç sahipleri akaryakıt fiyatlarında son gelişmeleri yakından takip ediyor. Brent petrol ve döviz kurundan etkilenen akaryakıt fiyatlarında güncel gelişmeler sorgulanıyor. Son olarak benzin zam haberleriyle gündeme geldi. Güncel akaryakıt fiyatlarını haberimizde derledik. İşte 19 Aralık 2023 güncel LPG, motorin ve benzin fiyatları...
Brent petrol ve döviz kurunda yaşanan hareketliliğin yansıdığı akaryakıt fiyatları son olarak zam haberiyle gündeme gelmişti. Araç sahipleri için benzin ve motorin fiyatlarında güncel rakamları haberimizde bir araya getirdik. Peki, akaryakıt fiyatlarında yeni bir indirim veya zam var mı? İşte 19 Aralık güncel akaryakıt fiyatları...
BENZİNE ZAM GELİYOR
Benzine zam haberleri yakından takip ediliyor. 20 Aralık 2023 itibarıyla benzinde 1 lira 49 kuruşluk fiyat artışı gerçekleşmesi bekleniyor. Motorin grubunda ise herhangi bir zam ya da indirim haberi bulunmuyor.
İSTANBUL ANADOLU YAKASI GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI LİSTESİ
İstanbul Anadolu Yakası'nda bir litre benzin fiyatı: 32,93 TL
İstanbul Anadolu Yakası'nda motorin litre fiyatı: 35,39 TL
İstanbul LPG litre fiyatı Anadolu Yakası'nda 18,24 TL
İSTANBUL AVRUPA YAKASI GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI LİSTESİ
İstanbul Avrupa Yakası'nda bir litre benzin fiyatı: 32,98 TL
İstanbul Avrupa Yakası'nda motorin litre fiyatı: 35,45 TL
İstanbul Avrupa Yakası'nda LPG litre fiyatı: 18,69 TL
ANKARA GÜNCEL BENZİN VE MOTORİN FİYATLARI
Ankara'da benzin litre fiyatı: 33,68 TL
Ankara'da motorin litre fiyatı: 36,11 TL
Ankara'da LPG litre fiyatı: 18,66 TL
İZMİR GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI
İzmir'de benzin litre fiyatı: 33,78 TL
İzmir'de motorin litre fiyatı: 36,27 TL
İzmir'de LPG litre fiyatı: 18,31 TL