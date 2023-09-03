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        Haberler Gündem 3. Sayfa Beraber alkol aldığı arkadaşını 3'üncü kattan aşağıya attı

        Beraber alkol aldığı arkadaşını 3'üncü kattan aşağıya attı

        Bursa'nın İnegöl ilçesinde Uğur B., beraber alkol alıp kavga ettiği arkadaşını 3. kattan aşağı attı. İtfaiyenin açtığı hava yatağının üzerine düşen genç yaralandı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 03.09.2023 - 12:06 Güncelleme: 03.09.2023 - 12:06
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        Birlikte alkol aldığı arkadaşını camdan aşağı attı
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        Bursa'nın İnegöl ilçesi Orhaniye mahallesinde meydana gelen olayda Uğur B., beraber alkol alıp kavga ettiği arkadaşını 3. katın penceresinden aşağıya attı. İtfaiyenin açtığı hava yatağının üzerine düşen genç yaralandı.

        Olay saat 22.00 sıralarında Orhaniye Mahallesi Mehter sokakta bulunan apartmanın 3'ncü katında meydana geldi. Fatih A.(27), arkadaşı Uğur B.(30)'nin evine gitti. Birlikte alkol alan 2 genç arasında tartışma çıktı. Tartışma kavgaya dönüştü.

        Olayı gören vatandaşlar durumu polise bildirdi. Olay yerine 112, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, apartmanın önüne hava yastığı açtılar. Kavga sırasında Uğur B. Arkadaşı Fatih A.'yı pencereden iterek aşağıya attı. Hava yastığının üzerine kontrolsüz şekilde düşen Fatih A. Yaralandı. Yaralı olay yerine sevk edilen Ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralının iyi olduğu öğrenildi.

        Şüpheli Uğur B. Polis ekiplerince etkisiz hale getirilerek gözaltına alındı.

        Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

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