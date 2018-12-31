Bakan Albayrak ekonomistlerle bir araya geldi

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Twitter üzerinden yaptığı açıklamada 2019 projeksiyonlarını dinlemek üzere ekonomistlerle bir buluşma gerçekleştirdiğini belirtti.

— Berat Albayrak (@BeratAlbayrak) December 29, 2018

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