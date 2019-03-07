Albayrak, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı İsmail Gülle, Laleli Sanayici ve İşadamları Derneği Başkanı Gıyasettin Eyyüpkoca ile Laleli'de esnafı ziyaret etti.
Albayrak'ın ziyaretinde, Laleli esnafının uzun süreden beri çözüm beklediği kayıt dışı ihracat sorununa çözüm bulunduğu belirtildi.
Alınan bilgiye göre, Albayrak'ın ziyaretinde, başta Laleli esnafı olmak üzere Zeytinburnu, Merter, Bayrampaşa ve Osmanbey gibi yerlerde, yolcu beraberinde taşınan mallar dahil olmak üzere bundan böyle yapılan ihracatın kargo şirketleri üzerinden değil, mikro ihracatçılar üzerinden kayıt altına alınacağı bildirildi.
Gümrük Yönetmeliği'nde yapılan tebliğ düzenlemesi ile bugüne dek kargo şirketleri üzerinden faturalandırılan Laleli ihracatının, mikro ihracatçı üzerinden faturalandırılarak kayıt dışılığın tamamen biteceği kaydedildi.
Söz konusu değişiklik ile yolcu beraberi ihracat ve bavul ticareti başta olmak üzere tüm ihracat resmileşecek. Bu sayede Laleli esnafı, ihracatçı konumuna geçerek birçok avantajdan yararlanacak ve ihracatını artıracak.
İlk defa uygulamaya alınan "ihracat antreposu" yöntemiyle mikro ihracatçı, kendisi resmi ihracatçı gözükeceği için TİM üyelerinin sayısında da önemli artış kaydedilecek.
Düzenleme ile "ihracat antrepoları" sayesinde yapılan ticaretin resmiyete dökülmesi ve kayıt dışılığın tamamen bitirilmesi hedefleniyor. Bu arada, Berat Albayrak'a ziyareti esnasında vatandaşlar ve Laleli esnafı büyük ilgi gösterdi.
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak , Laleli esnafı ziyareti sonrası Twitter hesabından yaptığı paylaşımda "Laleli’de esnafımızı dükkanlarında da ziyaret ederek hem yeni uygulamayı anlattık hem de hasbıhal ettik." dedi
İşte Bakan Albayrak'ın yaptığı açıklama;
"Bugün Laleli Sanayici ve İşadamları Derneği’nin (LASİAD) konuğu olarak Laleli esnafımızla bir araya geldik. Laleli esnafını, “ihracatçı” haline getirecek yeni düzenlemelerimizi anlattık. Laleli’de esnafımızı dükkanlarında da ziyaret ederek hem yeni uygulamayı anlattık hem de hasbıhal ettik."
— Berat Albayrak (@BeratAlbayrak) March 7, 2019
— Berat Albayrak (@BeratAlbayrak) March 7, 2019
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