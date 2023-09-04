Berat Ayberk Özdemir, Trabzonspor'a döndü Trabzonspor, eski futbolcusu Berat Ayberk Özdemir'i kiraladığını KAP'a açıkladı. Yapılan bildirimde Berat Ayberk'e bir sezon için 33 milyon TL ödeneceği duyuruldu

Trabzonspor Kulübü, eski oyuncusu Berat Özdemir'i Suudi Arabistan ekibi Al Ittifak'tan kiraladığını bildirdi.

Trabzonspor Sportif Yatırım ve Futbol İşletmeciliği Ticaret AŞ'den Borsa İstanbul'a gönderilen ve Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) da yer alan açıklamada, Berat Özdemir'in, 2023-2024 futbol sezonu sonuna kadar bordo-mavili kulübe geçici transferi konusunda Al Ittifak ile anlaşma sağlandığı, anlaşmaya göre geçici transfer bedeli olarak herhangi bir ücret ödenmeyeceği belirtildi.

Berat Özdemir ile 2023-2024 futbol sezonu sonuna kadar anlaşma sağlandığı da kaydedilen açıklamada, "Anlaşmaya göre oyuncuya 2023-2024 futbol sezonu için 33 milyon lira garanti ücret ödenecektir. Menajerlik hizmet bedeli olarak, futbolcuya ödenecek brüt ücret tutarının yüzde 5'i oranında ödeme yapılacaktır." ifadelerine yer verildi.