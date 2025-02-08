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        Haberler Bilgi Gündem BERAT GECESİ KANDİLİ ORUCU 2025 | Berat Kandili orucu hangi gün, ne zaman tutulur, nasıl nasıl edilir? Berat kandili oruç tutulur mu?

        Berat Kandili orucu hangi gün, ne zaman tutulur?

        Berat Kandili için geri sayım devam ediyor. Regaip ve Miraç Kandili sonrasında Regaip Kandili yılın üçüncü kandil gecesi olarak karşımıza çıkıyor. Müslüman dünyasında özel bir yeri olan Berat Gecesi aynı zamanda Ramazan ayının habercisi olarak bilinmektedir. Berat kandilinde oruç tutmak isteyen kişiler "Berat Kandilinde ne zaman, hangi gün oruç tutulur?" sorusuna yanıt arıyor. İşte Berat Kandili orucu hakkında bilgiler...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 08.02.2025 - 17:04 Güncelleme: 08.02.2025 - 17:04
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        Berat Kandili için heyecanlı bekleyiş devam ediyor. Kandil gecelerinin İslam aleminde önemli ve kutsal bir yeri bulunuyor. Ramazan ayının habercisi Berat Kandili dini kaynaklarda rahmet, icabet ve takdir olarak isimlendirilmiştir. Yılın üçüncü kandili olan Berat gecesi, dua ve ibadetlerle idrak edilecek. İşte Berat Kandili orucu hakkında merak edilenler...

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        BERAT KANDİLİ 2025 NE ZAMAN?

        Berat Kandili 13 Şubat 2025 Perşembe günü idrak edilecek.

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        BERAT KANDİLİ ORUCU NE ZAMAN, KAÇ GÜN TUTULUR?

        Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından, Kandillerde oruç tutmak isteyen kişi, kandil gecesinin olduğu günde mi, bir gün sonrasında mı oruç tutmalıdır?’ sorusuna şu şekilde yanıt verildi:

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        Dini açıdan güneşin batmasıyla önceki gün sona erer ve yeni bir gün başlar. Gece gündüzden önce gelir (Kurtubî, el-Câmi’, XIV, 15). Nitekim Ramazan ayı, Şaban ayının son gününde güneşin batışıyla başladığı için, o gece teravih namazı kılınmakta ve Ramazan’ın son gününde güneşin batışıyla Şevval ayı başladığı için, o gecede teravih namazı kılınmamaktadır.

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        Cuma günü de Perşembe günü akşam vaktinin girmesiyle başlar, Cuma günü akşam vaktine kadar devam eder. Mesela "Recebin ilk Cuma gecesi" dendiği zaman perşembeyi ilk Cumaya bağlayan gece (akşam vaktinden sabah vaktine kadar olan süre) anlaşılır.

        Yine "Şaban'ın 15. gecesi" bu ayın 14. günü 15. güne bağlayan gece, "bayram gecesi" de arefe gününü bayrama bağlayan gecedir.Bu itibarla kandil geceleri için tutulan nafile oruçların asıl zamanı, geceyi takip eden gün olmakla birlikte, daha önceki günle birlikte oruç tutulabilir.

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        Berat Kandili orucu hakkında Hz.Ali (R.A.) tan rivayet edilen bir hadis-i şerifte Peygamber Efendimiz Buyuruyor ki;

        "Şaban ayının yarı gecesinde yani (Berat Gecesi) olduğunda, gündüzünde oruç tutun, gecesini de ibadetle geçirin. Çünkü Yüce Allah (c.c), o gece rahmetiyle gökyüzüne iner ve şöyle buyurur; "Günahının affını isteyen yok mu? Affedeyim, rızkının artmasını isteyen yok mu? Bol rızık vereyim, bir derde düçar olan yok mu? Afiyet vereyim. Yok mu şunu isteyen, yok mu bunu isteyen diye bu ilahi ses tan yeri ağarıncaya kadar devam eder." buyuruyor.

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