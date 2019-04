Berat Kandili'niz mübarek olsun! Bugüne özel en güzel kandil mesajlarını sizler için hazırladık. Günahların bağışlanacağı bu mübarek günde binlerce vatandaş ellerini semaya açarak dua edecek, oruç tutacak ve namaz kılacak. Cuma gününe de denk gelmesi ile birlikte yapılan ibadetlere iki kat sevap verilir. Bugün işlenen günahlar da iki kat yazılır. Berat Kandili, İslam dininde kutsal kabul edilen gecelerden biridir. Şaban ayının 14. gününü 15. gününe bağlayan gecesi Berat gecesidir. İşte Bu hayırlı günde sevdiklerinize, akrabalarınıza, eş ve doslatınıza gönderebileceğiniz en güzel cuma mesajlarını bir araya getirdik.

İşte sizler için hazırladığımız birbirinden farklı resimli, ve kısa berat kandili mesajları



EN GÜZEL BERAT KANDİLİ MESAJLARI 19 NİSAN 2019

* Uykuyu kabre, gururu mahşere, zevki cennete bırakan ve nefislerini satıp, cenneti alanların kervanında olma dileğiyle. Berat Kandilin mübarek olsun…

* Ruhu aşk ve muhabbet mührüyle damgalı, kalbi kutsi dava ile sevdalı, sinesi heyecan, coşku tufanı ve şükür notaları ile örülmüş güzel insan, Berat Kandiliniz hayırlı olsun…

* Ellerin semaya, dillerin duaya, gönüllerin Mevla’ya yöneldiği bu mübarek Berat Kandili geceni kutlar, hayırlara vesile olmasını dilerim.

* Yitirilmiş ve özlemle beklenen umutlara elçilik edecek bu gecede, en ulaşılmaz gördüğün hayallerine, parlak güneşin doğması dileğiyle. İyi kandiller. Berat Kandilin mübarek olsun…

* Gül dalında, dikense gülde güzeldir. Toprak yeşille, gökyüzü mavi ile güzeldir. Gözler manayla eller duayla, hayat imanla güzeldir. Umut dolu nice kandillere… Berat Kandiliniz hayırlı olsun…

* Allah’ın aşkıyla yan bu gece, Mevlana gibi dön bu gece, secdeye varıp huzura erince, şu fakiri de an bu gece. Berat Kandiliniz hayırlı olsun…

* Yağmurun toprağa hayat verdiği gibi, dualarında hayat bulacağı bu gece de, dua bahçesinde yeşeren fidan olmak dileğiyle. Berat Kandilin mübarek olsun…

* Bir kandil gülü savur sevdiklerine, size onlardan gülücükler getirsin. Öyle içten öyle samimi ol ki gözyaşlarını bile tebessüme çevirsin. Berat Kandiliniz hayırlı olsun…

* Gül dalında güzel, dikense gülle güzel, toprak yeşille gök ise mavi ile güzel, gözler manayla eller duayla güzel, berat geceniz mübarek olsun.

* Sana karanfilin sadakatini, sümbülün bağlılığını, menekşenin tevazusunu, çiğdemin neşesini, lalenin gururunu, İslam’ın nurunu buket olarak gönderiyorum. Berat Kandilin mübarek olsun…

* Dualar bir diller başka, gönüller bir iller başka, dilekler bir hayaller başka, onun davetidir bu en güzel gece, hayırlı kandiller.

* Bu gece Beraat gecesi. Dua edelim… Yürekler bir atsın bu gece, günahlarımız af folsun. İyi kandiller.

* Bakiler sevgiler adına nice dilekler vardır. Ölümü bile ayırır saymayan gönüller vardır. Mesafeler araya set çekmişse ne çıkar, dualarda birleşen gönüller vardır. En güzel, en hayırlı kandiller sizlerle olsun. Berat Kandiliniz hayırlı olsun…

* Avuçların açıldığı, gözlerin yaşardığı, ilahi esintilerin kalpleri okşadığı anın bir asra bedel olduğu bu gece dualarda birleşmek dileğiyle kandilinizi kutlarım. Berat Kandiliniz hayırlı olsun…

* Mevla çekirdeğe orman gizlemiş, yılanın zehrine derman gizlemiş, tahıl tanesine harman gizlemiş, mübarek gecelere cennet gizlemiş, Berat Kandiliniz hayırlı olsun…

* Her gün yeni doğan güneş kadar, her gece parlayan yıldızlar kadar, her bahar açan çiçekler kadar hayatınız güzel olsun. Berat Kandiliniz hayırlı olsun…

* Gül sevginin tacıdır, her bahar bir gül taçlanır. O gül ki Hz. Muhammed (s.a.v)’i hatırlatır. Onu hatırlayana gül koklatır. Gül kokulu sevgi dolu nice kandiller. Berat Kandiliniz hayırlı olsun…

* Yükü sevgi, özü saygı, gücü barış, süsü hoşgörü olan mübarek beraat kandilinizi kutlarım Allah’a emanet olun. Güzel kandiller…

* Bu Kandil Gecesi’nin, hayatımıza yeni ufukların açılmasına ve vesile olması dileğiyle. Berat Kandilin mübarek olsun…

* Sema kapılarının sonuna kadar açılıp rahmetin sağanak sağanak yağdığı böyle bir gecede düşen damlaların seni sırılsıklam etmesi dileğiyle Berat Kandiliniz hayırlı olsun…

* Bu gece bir tren kalkar yüreğimden gökyüzüne. Bu gece bir damla düşer seccademe ve bu gece göğe yükselen dualarımın birinde adın geçer elbette. Berat Kandiliniz hayırlı olsun…

* Gelişiyle kalbimizi aydınlatan, gönlümüze nur saçan, bütün insanlığa güneş gibi doğan, sevgili peygamberimizin şefaatine nail olmanızı temenni ederim. Berat Kandilin mübarek olsun…

* Bugün ellerini semaya gönlünü Mevla’ya aç, bugün günahlardan olabildiğince kaç, bugün en gizli incilerini onun için saç çünkü bugün kandil, Berat Kandilin mübarek olsun…

* Kardeşliğin daimi olduğu, sevgilerin birleştiği dostlukların hiç bitmediği, belki durgun, belki yorgun, yine de mutlu, yine de sevgi dolu nice kandillere. Berat Kandilin mübarek olsun…

* Bin damla serpilsin yüreğine, bin tatlı mutluluk dolsun günlerine, bin bir hayalin gerçekleri bulsun, her türlü duaların kabul olsun, Berat Kandilin mübarek olsun…

* Talihiniz gözleriniz kadar berrak, kaderiniz bakışınız kadar güzel, umudunuz yarın kadar yakın, yarınınız aşkınız kadar mutlu, aşkınız beraat kadar mukaddes, dualarınız istediğiniz gibi makbul olsun.

* Bu mübarek gecede dualarınızın kabul ve makbul olması dileklerimle beraat kandilinizi kutlar size ve sevdiklerinize hayırlara vesile olmasını dilerim.

* Güneşin güzel yüzü, yüreğine dokunsun, kâbuslar senden uzakta, melekler başucunda dursun güneş öyle bir geceye doğsun ki, duaların kabul, beraat kandiliniz mübarek olsun…

* Yükü sevgi, özü saygı, gücü barış, süsü hoşgörü olan mübarek 2014 kandil gecenizi kutlarım Allah’a emanet olun. Sağlıklı, mutlu kandiller dilerim. Berat Kandilin mübarek olsun…

* Dertlerimiz kum tanesi kadar küçük, sevinçlerimiz nisan yağmuru kadar bol olsun. Bu mübarek kandil geceniz sevapla dolsun. Berat Kandiliniz hayırlı olsun…

* Kalpler vardır sevgiyi paylaşmak için, insanlar vardır dostluğu yaşatmak için, kandiller vardır kutlamak ve af dilemek için… Berat Kandilin mübarek olsun…

* Öyle bir insan ol ki akıllar dursun, ona buna değil Allah’a kulsun. Ziynetler içinde parlayan bir nursun, senin gibi bir dostun Berat Kandili mübarek olsun…

* Bu gece Cenabi-ı Hakkın, kendisine yönelip af dileyen müminleri bağışlayarak kurtuluş beratı verdiği bir gecedir. Hepimiz için hayırlı olsun!

* İslam’ın nurlu yüzü kalbinize dolsun. Makamınız cennet Hz. Muhammed (s.a.v) komşunuz olsun. Günlerinize mutluluk, gönlünüze huzur dolsun. Berat Kandilin mübarek olsun…

* Üç aylar ismiyle şöhret bulan, kalplerimizin ve gönüllerimizin manevi doyum mevsimi olan Recep, Şaban ve Ramazan ayları, tüm İslam âlemine hayır ve bereket getirmesi dileğiyle. Berat Kandilin mübarek olsun…

* Affımıza vesile olması dileklerimle Berat kandilinizi tebrik ederim. İyi kandiller…

* Fani Dünya’nın padişahı değilim. Gönül hırkalarını yamar giyerim. Dostlarla ağlar, dostlarla gülerim. Siz sevdiklerime, iyi kandiller dilerim. Berat Kandiliniz hayırlı olsun…

* Gül bahçesine girenler gül olmasalar da gül kokarlar. Kâinatın en güzel gülünün kokusunun üzerinizde olması temennisiyle Berat Kandilin mübarek olsun…

* Bugün ellerinizi her zamankinden daha çok açın. Avucunuza melekler gül koysun, yüreğiniz coşsun. Berat Kandilin mübarek olsun…

* Kandiller berekettir, umuttur, gözyaşıdır, yakarıştır, özlemdir. Dualarınız kabul, Berat kandiliniz mübarek olsun.

* Duan makbul, sıhhatin daim, kusurun af, imanın kâmil, makamın cennet, komşun Hz. Muhammed (s.a.v) olsun. Berat Kandilin mübarek olsun…

* Güneşi yüreğinde gözleri ufuklarda muhabbet yolcuları arasında cennet hesabı yapmayan cennetlikler arasında olmanın duasıyla hayırlı kandiller diliyorum… Berat Kandilin mübarek olsun…

* Gözlerin hangi güzel şeye bakıyorsa ve kalbin hangi güzel şey için çarpıyorsa, hayatın sana onu getirmesi dileğiyle. Berat Kandiliniz hayırlı olsun…