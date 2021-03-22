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Berat Kandili'nde oruç tutulur mu? Berat Kandili orucu ne zaman, kaç gün tutulur?

İslam dünyasının merakla beklediği Berat Kandili, edilen duaların ve tövbelerin kabul olacağına inanılan oldukça önemli bir gecedir. Bu hafta idrak edilecek bu mübarek gün öncesi Berat Kandili'nde oruç tutulur mu sorusunun cevabını derledik. İşte Berat Kandili'nde oruç tutmak ile ilgili tüm detaylar...

Berat Kandili'nde oruç tutulur mu? Berat Kandili orucu ne zaman, kaç gün tutulur?

Duaların geri çevrilmediği gün ve Ramazan'ın habercisi olarak kabul edilen Berat Kandili, Şaban ayının 15. günü yani yarın idrak edilecek. Bu geceyi ibadet ve taatle geçirmenin çok sevabı olduğuna inanılır. İslam'ın 5 şartından biri olan oruç ibadeti de bunlar arasında yer alıyor. Peki, Berat Kandili'nde oruç tutulur mu? Berat Kandili'nde neler yapılır? Berat Kandili ibadetleri neler? İşte detaylar...

BERAT KANDİLİ'NDE ORUÇ TUTULUR MU?

Berat Kandili orucu, imsak vaktinde başlar ve akşam ezanıyla son bulur.

  • İşte Hz. Muhammed'in Berat Kandili ile ilgili hadisi;“Şaban ayının 15. gecesi olduğunda o geceyi ibadetle geçirin, gündüzünde de oruç tutun. Çünkü Yüce Allah, bu gece güneşin batışından fecre kadar (olan sürede) dünya semasına rahmetiyle tecelli eder ve ‘Tövbe eden yok mu, tövbesini kabul edeyim! Rızık isteyen yok mu, rızık vereyim! Şifa isteyen yok mu, şifa vereyim!.. Başka isteği olan yok mu, ona da istediğini vereyim”

BERAT KANDİLİ'NDE NE YAPILIR?

Allah'ın hayır ve bereketini, af ve mağfiretini yağmur gibi üzerimize yağdırdığı bu mübarek geceyi fırsat bilip tevbe, dua veniyaz ile geçirmeli; bu ilâhî ziyafetten faydalanmak için elimizden gelen gayreti göstermeliyiz.

Hz. Muhammed (S.A.V): Allah’a ortak koşmak, kin ve düşmanlık beslemek, kibir ve gurur içinde olmak, içki ve uyuşturucu kullanmak, akraba ve komşularla ilişkiyi kesmek, ana-baba haklarına riayet etmemek gibi günahların, bu gece vesile edilerek terk edilmesini tavsiye etmiş; günahlarına ısrar edenlerin, af ve mağfiretten mahrum kalacaklarını ve bu gecenin feyzinden yararlanamayacaklarını bildirmiştir.

Berat gecesi akşam namazından sonra üç kere Yasin sûresi ve her birinin sonunda Berat duâsı okunur. Birinci Yâsin-i Şerîfden sonra bu duâ okunurken "Allah'ın saîd kullarından olmak" niyyetiyle okunur. İkinci defa okunurken "hayırlı ömür uzunluğu" niyyetiyle okunur. Üçüncü defa okunurken "kaza ve belâlardan emîn olup hayırlı rızık" için okunur.

Ayrıca Berat gecesinde yatsıdan sonra ikide bir selâm vermek üzere yüz rek'at namaz kılınır. Her rek'atda Fâtiha'dan sonra on kere İhlâs-ı Şerîf okunur. On defa İhlâs-ı Şerîf okumağa kudreti olmayan beş veya üç kere okur. Bu namaz tamam olduktan sonra okuyabildiği kadar salavât-ı şerîfe ve huzûr-ı kalble tevbe ve istiğfar edip Allah Teâlâ Hazretlerinden dünyevî ve uhrevî hâcetlerini talep ve niyâz edecektir.

BERAT KANDİLİ DUALARI

Ey, kullarına sayısız lütuf ve ihsanlarda bulunan, onların kar­şılığına ihtiyacı olmayan Allah'ım!. Celal ve Kerem sahibi Rabbim! Biz âciz kullarına sonsuz nimet ve imkanlar bahşeden sen­sin! Senden başka ilah yok! Sana sığınıp yalvaranlara yardım edersin! Korkanların güvenip sığınacağı yegâne melcei yine Sensin!

Ya Rabbi, Senin nezdindeki kitabında, Levh-i Mahfûz'da şa­yet beni kötü, mahrum, ilâhî rahmetten kovulmuş, fakir bir insan olarak yazmış isen fazlınla bu kötü kaderimi; âsî, mahrum, ilâhî huzurdan kovulmuş, darlık içinde hayat geçirmeye mahkum bir fakir insan oluşuma ait yazgımı siliver Allahım! Beni, nezdindeki ana kitapta iyilerden, salih kullarından, rızkı bol, zengin ve hayır­lı işlerde yarışan ve muvaffak olan kullarından olarak yazıver.

Allah'ım! -Senin sözün haktır- Nebiyy-i Zişan'ın lisanı üzere gönderdiğin mukaddes Kitabında şöyle buyurdun: "Allah diledi­ğini siler. (Dilediğini de) sabit bırakır. Bütün kitapların aslı O’nun yanındadır" (Ra'd Sûresi, 39

İlahî! "Her hikmetli iş nezdimizde bir emir ile o zaman ayrılır" (Duhan, 4) buyurduğun mükerrem Şaban ayının 14. gece­si en büyük tecellin ile; bildiğimiz bilmediğimiz, Senin bildiğin be­la ve musibetleri bizlerin üzerinden kaldırmanı diliyoruz. Şüphe­siz Sen, sonsuz güç ve kuvvet sahibisin! Lütuf ve ihsanı bol olan Rabbimizsin!

Allahım! Seyyidimiz, Efendimiz Hazret-i Muhammed'e, âli­ne, ashabına, evlâdına, ezvâc-ı tâhirâtına salât ü selâm eyle! Du­alarımızı Habibin hürmetine kabul eyle!

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