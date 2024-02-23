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        Haberler Gündem Berat Kandili ne zaman 2024? Berat Kandili'nde oruç tutulur mu? Yarın 24 şubat kandil mi?

        Berat Kandili ne zaman idrak edilecek?

        Kandiller, İslam alemi için önemli günlerdir. 2024 yılında iki kandil gününü geride bıraktık ve bu sene için idrak edilecek Berat Kandili'ne geri sayım başladı. Peki, Berat Kandili ne zaman ve kandilde oruç tutulur mu? İşte, detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 23.02.2024 - 12:53 Güncelleme: 23.02.2024 - 12:53
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        Müslümanlar için kutsal sayılan günlerin başında kandiller geliyor. Regaip ve Miraç Kandillerinin idrak edilmesinden sonra sıra Berat Kandili'ne geldi. Müslümanlar, Berat Kandili'ni ibadet ve tövbe ederek geçirecek. Peki, 2024 Berat Kandili ne zaman? İşte, detaylar...

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        2024 BERAT KANDİLİ NE ZAMAN?

        Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan 2024 dini takvimiyle birlikte Berat Kandili tarihi belli oldu.

        Buna göre; Bu yılın 3'üncü kandili olan Berat Kandili 24 Şubat 2024 Cumartesi günü idrak edilecek.

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        DİYANET DİNİ GÜNLER TAKVİMİ 2024

        24 Şubat Cumartesi: Berat Kandili

        11 Mart Pazartesi: Ramazan Başlangıcı

        5 Nisan Cuma: Kadir Gecesi

        9 Nisan Salı: Arefe

        10 Nisan Pazartesi: Ramazan Bayramı (1.Gün)

        11 Nisan Salı: Ramazan Bayramı (2.Gün)

        12 Nisan Çarşamba: Ramazan Bayramı (3.Gün)

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        BERAT KANDİLİ'NDE ORUÇ TUTULUR MU?

        Hz. Peygamber (s.a.s.), “Şaban’ın on beşinci gecesi (yani Berat Gecesi) olduğunda o gece ibadet ediniz, gündüzünde de oruç tutunuz. Allah o gece güneşin batmasıyla dünya semasına (rahmeti ile) tecelli eder ve fecir doğana kadar şöyle buyurur: ‘Yok mu benden af isteyen onu affedeyim, yok mu benden rızık isteyen ona rızık vereyim, yok mu bir musibete uğrayan ona afiyet vereyim, yok mu isteyen…” (İbn Mâce, İkâmetü's-salavât, 191 [1388]; bkz. Tirmizî, Savm, 39 [739]). Diğer taraftan Hz. Peygamber (s.a.s.), Zilhiccenin ilk dokuz günü (Ebû Dâvûd, Savm, 61 [2437]; Nesâî, Sıyâm, 70 [2372]), pazartesi ve perşembe günleri, âşûrâ ve arefe günü oruç tutar (Müslim, Sıyâm, 196-197 [1162]; Nesâî, Sıyâm, 70 [2372]; İbn Mâce, Sıyâm, 41-42 [1733, 1739-1740]), pazartesi orucunu soranlara; “Bugün benim doğduğum ve Peygamber olarak gönderildiğim -veya Kur’ân’ın bana vahyedildiği- gündür.” (Müslim, Sıyâm, 197-198 [1162]) diye cevap verirdi.

        Bu ve benzeri rivâyetlere dayanarak bazı İslâm âlimleri dinî açıdan faziletli sayılan diğer gün ve gecelerin ibadetle ihyasının müstehap olduğunu söylemişlerdir.

        Haberi Hazırlayan: Başak Kanık

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