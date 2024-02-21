Berat Kandili ne zaman? Diyanet'e göre Berat Kandili tarihi!
İslam aleminin en önemli gecelerinden biri olan Berat Kandili'ne sayılı gün kaldı. Şaban ayının 14. gününü 15. gününe bağlayan gece, Berat Kandili gecesi olarak idrak edilmektedir. Kuran'ın dünyaya indirildiği gün olan Berat Kandili, müslümanlar için büyük önem taşıyor. İşte Diyanet takvimine göre Berat Kandili tarihi...
Üç ayların başlamasıyla her sene heyecanla beklenen Berat Kandili'nin ne zaman olduğu da büyük merak konusu haline geldi. Berat Kandili, Kur'an'ın dünyaya toptan indirildiği gece olarak kabul edilir. Bu gece, insanların geçmiş yıllarda yaptıkları ibadetlerin ve günahların Allah'a arz edildiği, bağışlanma ve af dileyebilecekleri bir fırsat olarak görülür.
2024 BERAT KANDİLİ NE ZAMAN?
2024 için Diyanet'in yayınladığı dini günler listesine göre bu yılın kandil ve bayramlarının denk geldiği günler belli oldu.
Bu listeye göre Ramazan'dan önceki son kandil olan Berat Kandili 24 Şubat 2024 Cumartesi günü idrak edilecek.
BERAT KANDİLİ ÖNEMİ
Berat Kandili, İslam inancında büyük bir öneme sahip olan mübarek bir gecedir. Müslümanlar için manevi bir yükseliş ve bağışlanma fırsatı sunar. Şaban ayının 14. gününü 15. gününe bağlayan gece olarak kutlanır ve Kur'an'ın topluca dünyaya indirildiği gece olarak kabul edilir. Berat Kandili'ni ibadetle geçirenlerin günahları affedilir ve Allah'ın rahmetiyle tecelli eder. Bu gece, insanların geçmiş hatalarını telafi etme ve Allah'a yakınlaşma imkanı sunar. Aynı zamanda, gelecek yıl için hayır dualarında bulunmak ve manevi olarak kendini yenilemek için bir vesiledir.
BERAT KANDİLİNDE OKUNACAK DUALAR
Berat Kandili'nde okunabilecek duaların çoğu, bağışlanma, rahmet ve iyilik dilemek üzerine odaklanır. İşte Berat Kandili'nde okunabilecek bazı dualar:
İstiğfar Duaları: Günahların affı için Allah'a yönelmek, tövbe etmek ve bağışlanma dilemek için çeşitli istiğfar duaları okunabilir.
Salavat-ı Şerifeler: Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed'e salat ve selam getirmek için Salavat-ı Şerifeler okunabilir.
Dua-i Necd: Bu dua, Berat Kandili gecesinde sıkça okunan dualardan biridir. Günahların affı ve kötülüklerden korunma için dua edilir.
İhlas, Fatiha ve diğer Kuran Sureleri: Kuran'ın çeşitli sureleri okunabilir. Özellikle İhlas, Fatiha, Felak ve Nas sureleri sıkça tercih edilir.
Şükür Duaları: Allah'a nimetleri için şükretmek amacıyla dualar edilebilir. "Elhamdulillah" (Hamd olsun Allah'a) gibi kısa şükür duaları veya daha uzun dualar tercih edilebilir.
2024 DİNİ GÜNLER LİSTESİ
24 Şubat Cumartesi: Berat Kandili
11 Mart Pazartesi: Ramazan Başlangıcı
5 Nisan Cuma: Kadir Gecesi
9 Nisan Salı: Arefe
10 Nisan Pazartesi: Ramazan Bayramı (1.Gün)
11 Nisan Salı: Ramazan Bayramı (2.Gün)
12 Nisan Çarşamba: Ramazan Bayramı (3.Gün)