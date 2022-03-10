Regaip ve Miraç kandilinin idrak edilmesinin ardından gözler Berat Kandiline çevrildi. Mübarek üç ayların ikinci ayı olan Şaban ayının başlamasıyla birlikte Berat kandili tarihi en çok araştırılan konular arasında yer aldı. İşte, Diyanet takvimi ile 2022 Berat gecesi tarihi!