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Berat Kandili ne zaman? Yarın Berat Kandili mi? İşte Diyanet Takvimi'ndeki tarih

Berat Kandili ne zaman? Yarın Berat Kandili mi? Günahların mağfiret bulduğuna, bir yıllık amellerin kaydedildiğine inanılan Berat Kandili gecesi için geri sayım sürüyor. Peki, 2021 Berat Kandili hangi gün? İşte Diyanet İşleri Başkanlığı Dini Günler Takvimi Berat Kandili (Gecesi) tarihi...

Berat Kandili ne zaman? Yarın Berat Kandili mi? İşte Diyanet Takvimi'ndeki tarih

Berat Kandili 2021 Diyanet Takvimi'nde yer aldı. Dua edip mağfiret isteyenlerin günahların affolacağına ve bir yıllık amellerin kaydedileceğine inanılan mübarek gece öncesi geri sayım devam ediyor. 11 ayın sultanı Ramazan ayı yaklaştı. Ramazan ayı öncesi son kandil ise Berat Kandili... Peki, Berat Kandili ne zaman? İşte Diyanet 2021 Dini Günler Takvimi'nde tespit edilen kandil tarihleri...

YARIN BERAT KANDİLİ Mİ?

Üç ayların sonuncusu ve 11 ayın sultanı Ramazan ayına kısa bir süre kaldı. 13 Nisan 2021 bu yıl ki Ramazan ayının ilk günü olacak. Ramazan ayı öncesi son kandil ise Berat Kandili... Berat Kandili 14 Şaban gününü 15 Şaban'a bağlayan gece idrak ediliyor. Yani Diyanet İşleri Başkanlığı 2021 Dini Günler Takvimi'ne göre bu sene Berat Kandili 27 Mart Cumartesi günü idrak edilecek.

BERAT KANDİLİNİN ANLAMI VE ÖNEMİ NEDİR?

Berat gecesi müslümanlarca kutsal sayılmış, bu gecenin diğer gecelerden farklı bir şekilde geçirilmesi, bu gecede daha fazla ibadet edilmesi âdet halini almıştır. Hz. Peygamber’in, “Allah Teâlâ -rahmetiyle- şâbanın on beşinci gecesi dünya semasında tecelli eder ve Kelb kabilesi koyunlarının kılları sayısından daha fazla kişiyi bağışlar” buyurduğu rivayet edilmiştir (Tirmizî, “Ṣavm”, 39; İbn Mâce, “İḳāmetü’ṣ-ṣalât”, 191).

Diğer bir rivayete göre de Hz. Peygamber, “Şâbanın ortasında gece ibadet ediniz, gündüz oruç tutunuz. Allah o gece güneşin batmasıyla dünya semasında tecelli eder ve fecir doğana kadar, ‘Yok mu benden af isteyen onu affedeyim, yok mu benden rızık isteyen ona rızık vereyim, yok mu bir musibete uğrayan ona âfiyet vereyim, yok mu şöyle, yok mu böyle!’ der” buyurmuştur (İbn Mâce, “İḳāmetü’ṣ-ṣalât”, 191).

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