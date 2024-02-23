Berat Kandili'nde ne olmuştur? Berat Kandili anlamı, önemi ve fazileti
Şaban ayının 14. gününü 15. gününe bağlayan gecesi Berat Kandili önemi ve anlamı ile öne çıkıyor. İslam dininde kutsal kabul edilen kandil gününde dua edilip tevbe istiğfar edilmesi gerektiği bilinir. "Berat", günahlardan arınma, temize çıkma, ilahi af ve rahmete nail olma anlamlarına geliyor. Peki Berat Kandili'nde ne olmuştur? Berat Kandili anlamı, önemi ve fazileti nedir, neler yapılır?
Berat Kandili ne oldu, bu gecenin anlamı ve önemi nedir? Hicri takvime göre belirlenen dini günler her sene miladi takvime göre 11 gün önce kutlanıyor. Berat kandili bu yıl 24 Şubat tarihine denk geliyor. Bu gecede tövbe etmek isteyenler bol bol dualar okuyacak, namaz kılarak ibadetlerini yapacak. Kandil gününü ibadetle geçiren kişilerin dualarının kabul olacağı ve günahlarının af olacağı pek çok ayet ve hadiste açıkça belirtilmiştir. İşte, Berat Kandili hakkında bilgiler...
BERAT GECESİ’NDE NE OLDU?
Berat Kandili, Kur'an-ı Kerim'in Levh-i Mahfûz'dan Dünya semasına toptan indirildiği gecedir. Buna "inzâl" denir. Kadir Gecesi'nde ise Peygamber'e ilk kez ve parça parça indirilmeye başlanmıştır. Buna da "tenzîl" denir. Hazreti Muhammed'in, Berat Gecesine ilişkin şöyle buyurduğu ifade edilir: "Şaban ayının 15'inci gecesini ibadetle geçirin, gündüzünde de oruç tutun. Çünkü Yüce Allah, bu gece dünya semasına rahmetiyle tecelli eder ve 'Yok mu tövbe eden, tövbesini kabul edeyim. Yok mu rızık isteyen, rızık vereyim. Yok mu şifa isteyen, şifa vereyim. Yok mu başka isteği olan ona da istediğini vereyim' buyurur.
BERAT NE DEMEK?
Berat, Arapçada "temize çıkma" anlamına gelir. İslam inancına göre bu gecenin bereketli ve feyizli bir gece olması sebebiyle Mübarek Gece, günahların affı ve kulların temize çıkarılması sebebiyle Berat Gecesi ve kulların ihsana kavuşmaları nedeniyle de Rahmet Gecesi gibi adlar da verilmiştir.
Şaban ayının 14'ünü 15'ine bağlayan gece idrak edilen Berat Gecesi, Arapça eserlerde "Şaban'ın ortasındaki gece, rahmet gecesi, mübarek gece" gibi isimlendirmelerle geçer.
BERAT KANDİLİ'NDE NELER YAPILIR?
1- Gündüzünde oruç tutmak
2- Kaza namazı ve Nafile namaz kılmak
3- Kur'an-ı kerim okumak
4- Tevbe istiğfar etmek
5- Salavat getirmek
6- Allah'ı çokça zikretmek
BERAT KANDİLİ'NİN ANLAM VE ÖNEMİ
Müslümanlar, bu geceyi ibadetle geçirmenin pek çok sevabı ve feyzi olduğuna inanır. Bu konuda Hz. Muhammed'in (s.a.v) bir hadisi vardır:
"Şaban ayının on beşinci gecesi olduğu zaman, gecesinde ibadete kalkın. Ve o gecenin gündüzünde (kandilden sonraki gün) oruç tutunuz. Çünkü o gece güneş batınca Allah-u Teâlâ, o andan fecir oluncaya kadar: "Benden mağfiret dileyen yok mu, onu mağfiret edeyim. Benden rızık isteyen yok mu, onu rızıklandırayım. (Bir belâ ile) müptelâ olan yok mu, ona kurtuluş vereyim." buyurur. (İbn Mâce) „