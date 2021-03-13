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Berat Özdemir, BB Erzurumspor maçında forma giyemeyecek

Süper Lig'de, deplasmanda Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile karşılaşacak olan Trabzonspor'da, orta saha oyuncusu Berat Özdemir, sakatlığı nedeniyle forma giyemeyecek

Berat Özdemir, BB Erzurumspor maçında forma giyemeyecek
İHA

Trabzonspor'un genç futbolcusu Berat Özdemir, sakatlığı sebebiyle BB Erzurumspor maçında forma giyemeyecek. Bordo-mavili kulübün doktoru Op. Dr Hakan Çelik, futbolcunun Alanyaspor maçında sağ uyluk arka adalesinde zorlanma oluştuğunu belirterek, "Berat Özdemir'in Alanyaspor karşılaşmasında sağ uyluk arka adalesinde zorlanma oluştu. Hafta içerisinde çekilen MR sonucunda 1. derece kas yaralanması tespit edilmiş olup tedavisine başlanmıştır. Oyuncumuz Erzurumspor maçı kadrosuna dahil edilmemiştir” dedi.

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