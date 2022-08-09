Berat Özdemir veda etti

İHA

Süper Lig'in 2. haftasında Hatayspor ile karşılaşacak olan Trabzonspor, Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde Teknik Direktör Abdullah Avcı yönetiminde çalışmalarını sürdürdü. İlk 30 dakikalık bölümü basın mensuplarına açık şekilde gerçekleştirilen antrenmana sakatlıkları bulunan Marek Hamsik, Bruno Peres, Hüseyin Türkmen, Serkan Asan ile kas spazmı geçiren Danimarkalı oyuncu Cornelius katılmadı. Karadeniz ekibi antrenmanın basına açık bölümünde ısınma hareketleri ve dar alanda pas çalışması gerçekleştirdi.

Suudi Arabistan Ligi ekiplerinden El İttifak'a transfer olan Berat Özdemir ise takım arkadaşları ile vedalaştı. Duygusal anların yaşandığı vedalaşmanın ardından teknik direktör Abdullah Avcı basın mensuplarının yanına gelerek bir süre sohbet etti. Berat Özdemir’in transferi ile ilgili, “Bazen hayatta farklı gelişmeler olabiliyor, bazen yol haritaları değişebiliyor. Böyle bir yol haritası. İki tarafın karşılıklı isteğiyle gerçekleşen bir şey. Hayırlısı olsun” ifadelerini kullandı.