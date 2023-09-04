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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Trabzonspor Berat Özdemir yeniden Trabzonspor'da! - Trabzonspor Haberleri

        Berat Özdemir yeniden Trabzonspor'da!

        Trabzonspor, kiralık transferi konusunda El-İttifak ile anlaşmaya vardığı Berat Özdemir'i Türkiye'ye getirdi

        Kaynak
        Ajanslar
        Giriş: 04.09.2023 - 11:18 Güncelleme: 04.09.2023 - 11:18
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        Trabzonspor'a geri döndü
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        TRT Spor'un haberine göre; sağlık kontrollerinden geçen oyuncunun kısa süre içerisinde resmi sözleşmeye imza atması bekleniyor.

        İmza sonrası Trabzon'a gidecek olan Berat Özdemir, takımla çalışmalara katılacak.

        Başarılı orta saha, bordo-mavili ekip ile şampiyonluk yaşadıktan sonra geçtiğimiz sezon başında Al-Ettifak'a transfer olmuştu.

        Suudi Arabistan'da başarılı bir sezon geçiren Berat Özdemir, El-İttifak'ta 31 maça çıkıp 1 kez de gol sevinci yaşadı.

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