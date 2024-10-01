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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Rams Başakşehir Berat Özdemir: Yıllardır burada oynuyor gibiyim - Rams Başakşehir Haberleri

        Berat Özdemir: Yıllardır burada oynuyor gibiyim

        Başakşehirli futbolcu Berat Özdemir, Rapid Wien maçı öncesi yaptığı açıklamada, "Sanki yıllardır burada oynuyor gibi hissediyorum" dedi.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 01.10.2024 - 22:14 Güncelleme: 01.10.2024 - 22:18
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        "Yıllardır burada oynuyor gibiyim"
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        Başakşehir, UEFA Konferans Ligi ilk maçında Avusturya temsilcisi Rapid Wien’i konuk edecek. Başakşehirli futbolcu Berat Özdemir, söz konusu mücadele öncesi basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Takıma hızlı bir şekilde uyum sağladığını belirten Özdemir, “Adaptasyonun bu kadar kısa ve sağlıklı geçeceğini düşünmüyordum. Bu konuda takım arkadaşlarım da bana çok yardımcı oldu. Sanki yıllardır burada oynuyor gibi hissediyorum. Bu da hem skora, hem de performansıma yansıyordur. Yarında Konferans Ligi’ne lig formatıyla başlıyoruz. Güçlü bir rakiple oynayacağız. Son haftaya kadar liglerinde ilk basamakta yer alıyorlardı. İnşallah onlara karşı iyi bir maç oynarız” ifadelerini kullandı.

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