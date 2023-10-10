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        Haberler Ekonomi İş-Yaşam Sberbank’ın 9 ayda net kârı 1,1 trilyon rubleyi buldu  - İş-Yaşam Haberleri

        Sberbank’ın 9 ayda net kârı 1,1 trilyon rubleyi buldu 

        Rusya'nın en büyük bankası Sberbank'ın yılın 9 ayında 1,1 trilyon ruble (yaklaşık 11 milyar dolar) net kâr elde ettiği bildirildi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.10.2023 - 15:46 Güncelleme: 10.10.2023 - 16:54
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        Sberbank'ın net kârı 1,1 trilyon rubleyi buldu
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        Sberbank’tan yapılan yazılı açıklamada, bankanın eylülde 130 milyar ruble net kâr elde ettiği belirtildi.

        Bankanın yılın 9 ayında net karının 1,1 trilyon rubleye ulaştığı ifade edilen açıklamada, aktif müşteri sayısının da söz konusu dönemde 1,2 milyon artarak 107,6 milyona çıktığı kaydedildi.

        Sberbank’ın net karı geçen yıl yaptırımların etkisiyle bir önceki yıla göre yüzde 75 azalarak 300 milyar rubleye düşmüştü.

        Uzmanlar, rublenin yabancı para birimlerine karşı yaşadığı değer kaybının Rus bankaların kârlılıklarını olumlu yönde etkilediğini belirtiyor.

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