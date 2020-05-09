Berber, kuaför ve güzellik salonları dezenfekte edildi - SİVAS

AA

Koronavirüs tedbirleri kapsamında 21 Mart'ta kapatılan berber, kuaför ve güzellik merkezleri 11 Mayıs itibarıyla iş yerlerini hizmete açacak. Kısıtlamanın sona ermesiyle Sivas Belediyesi ekipleri, il genelinde 490 berber, kuaför ve güzellik merkezini dezenfekte etmeye başladı.

Halkın sağlığının her şeyin üstünde olduğunu belirten Belediye Başkan Yardımcısı Ahmet Duman, "Hassas bir döneme giriyoruz. 9 gündür Sivas merkezde koronavirüs vakası yok. Sivas için iyiye gidiyoruz ancak hemşehrilerimizden tedbiri elden bırakmamalarını rica ediyorum. Bu süreçte Belediye Başkanımız Hilmi Bilgin'in talimatlarıyla bizler de kuaförlerimizi dezenfekte ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Sivas Berberler ve Kuaförler Esnaf Odası Başkanı Ömer Şeker de "21 Mart’tan itibaren berberler, kuaförler ve güzellik salonlarımız kapalıydı. Bu zorlu süreci inşallah 11 Mayıs itibarıyla bitiriyoruz. 11 Mayıs’ı bundan sonra kuaförler günü olarak da kutlayacağız. Bizleri bu zorlu süreçte yalnız bırakmayan Sivas Belediye Başkanımız Hilmi Bilgin'e, Başkan Yardımcılarımıza, belediye ekiplerimize çok teşekkür ediyoruz." dedi.Dükkanları dezenfekte edilen esnaf da Başkan Bilgin ve belediye çalışanlarına teşekkür etti.