Berber, kuaför ve güzellik salonları yeniden faaliyete geçti - SİVAS

AA

Sivas'ta sabah saat 09.00'da dükkanlarını açan berber ve kuaförler ilk müşterilerini kabul etti. Belirlenen hijyen koşullarını yerine getiren berberler, randevu sistemine göre faaliyet gösteriyor. Berber, kuaför ve güzellik salonlarının çalışanların maske kullandıkları görülürken, müşteriler ise işleme göre maskeyi çıkardı. İş yerlerinde aynı anda yan yana iki koltukta müşteri kabul edilmediği de görüldü.Sivas'ta kuaför Kemal Dayı, uzun bir aradan sonra iş yerini tekrar faaliyete açmanın mutluluğunu yaşadığını söyledi. Dayı, tıraş esnasında belirlenen tüm hijyen şartlarını yerine getirdiklerini ve randevu usulüyle müşteri kabul ettiklerini belirtti.