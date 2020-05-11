Berber, kuaför ve güzellik salonları yeniden faaliyete geçti - ARTVİN

AA

10 yıldır kuaförlük yapan Selçuk Atun, 50 gündür işletimlerinin kapalı olduğunu anımsatarak, "Kurallara dikkat ederek bugün iş yerimizi açtık. Hijyen kurallarına uyuyoruz. Gerekli önlemlerimizi aldık. Maske, dezenfektan, ateş ölçer. Önlük ve havlularımız tek kullanımlık." dedi.Sosyal mesafe kuralı gereği daha önce 3 olan çalışan sayısını iki kişiye düşürdüklerini kaydeden Atun, "Yoğun talep var. Gelen insanlara randevu veriyoruz. Müşterilerimizi sıraya koyuyoruz. Bu şekilde telefonla arayıp çağırıp öyle tıraş ediyoruz." diye konuştu.Beyhan Köse, berberlerin de temel ihtiyaç olduğunu ifade ederek, "Uzun bir süredir berberlerin, kuaförlerin açılmasını bekliyorduk. Kişisel bakım önemli. İlk izlenimim çok iyi. Tüm kurallara uyulmuş. Gönül rahatlığıyla tıraşımı oldum." ifadelerini kullandı.